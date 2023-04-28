TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: "(Kamu Çerçeve Protokolü) Arzu ettiğimiz rakam olursa seçim arifesinde bu sorunu çözmek istiyoruz"

ANKARA - Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, Kamu Çerçeve Protokolü görüşmeleri hakkında, "Önümüzde kısıtlı da bir zaman var. Arzumuz seçim arifesinde bu sorunu çözebilmek. Ama arzu ettiğimiz rakam olursa bitiririz. İlla ki seçime kadar bitireceğiz diye bir şey yok" dedi.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. 27 Nisan'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşen TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Kamu Çerçeve Protokolü görüşmelerinde gelinen son aşamayı aktaran Atalay, görüşmelerin devam ettiğini ve seçim arifesinde bu sorunun çözülmesini istediklerini ifade etti. Kamu sözleşmesiyle ilgili perşembe günü Bakan Bilgin ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini hatırlatan Atalay, "Salı günü Kamu Koordinasyon Kurulu olarak Hak-İş'teki arkadaşlar ve bizim arkadaşlarımız da beraber bir görüşme yaptılar. Bizim sendikalarımızın idari maddeleri var, onları konuştular. Biz de sayın bakanla yeni bir teklif verecekler mi öğrenmek için bir görüşme yaptık. Bakan bey bize işveren tarafıyla görüşmelerimizin bitip bitmediğini sordu. Henüz bitmediğini ifade ettik. Bakan bey bize 'İşveren tarafıyla görüşmelerinizi bitirin, daha sonrasında mayıs ayının 1'i veya 2'si gibi oturup konuşalım' dedi" diye konuştu.

"Arzumuz seçim arifesinde bu sorunu çözebilmek"

Henüz net bir çözüme ulaşamadıklarını dile getiren Atalay, "Kamu Çerçeve Protokolü Sözleşmesi'nde biz 15 bin lira teklif verdik, onların teklifi ise 12 bin lira oldu. İlk 6 ay için yüzde 45 civarında zam ve iyileştirme teklif etmiştik. Geçen hafta izah ettiğim zaman bakan beyin ve Hak-İş yetkililerinin ifadesi 12 bin lira ve yüzde 40 oranında zamdı. Şu anda görüşmelerde yüzde 40 noktasındayız. Bu oranı biz kabul etmediğimizi kendilerine bildirmiştik. Bununla ilgili kamuoyunda toplumdan bir beklenti var. Önümüzde kısıtlı da bir zaman var. Arzumuz seçim arifesinde bu sorunu çözebilmek. Ama arzu ettiğimiz rakam olursa bitiririz. İlla seçime kadar bitireceğiz diye bir şey yok" açıklamasında bulundu.