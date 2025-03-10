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Türk Havalimanları, Dünya Havalimanları Konseyi'nden Ödül Aldı

Türk Havalimanları, Dünya Havalimanları Konseyi'nden Ödül Aldı
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Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas-Bodrum ve Üsküp havalimanları, Dünya Havalimanları Konseyi'nin düzenlediği Havalimanı Hizmet Kalitesi ödüllerinde Avrupa'nın en iyileri arasında yer aldı.

Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas- Bodrum ve Üsküp havalimanları, Dünya Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından düzenlenen Havalimanı Hizmet Kalitesi (Airport Service Quality-ASQ) ödüllerinde en iyi havalimanları arasında yer aldı. Yolcu değerlendirmeleriyle belirlenen ödüller, 8-11 Eylül 2025 tarihlerinde, Çin'in Guangzhou kentinde gerçekleşecek ACI Customer Experience Global Summit kapsamında düzenlenecek törenle sahiplerine teslim edilecek.

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye'nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları'nın işlettiği, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas-Bodrum ve Üsküp havalimanları, "Havalimanı Hizmet Kalitesi" (Airport Service Quality- ASQ) programı kapsamında ödüllendirildi.

Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes ve Milas-Bodrum havalimanları, yolcu kapasitelerine göre kendi kategorilerinde "Avrupa'nın En İyi Havalimanı" ve "Avrupa'nın En Keyifli Havalimanı" ödüllerine layık görüldü.İzmir Adnan Menderes, Milas-Bodrum ve Üsküp havalimanları, yolcu geçiş süreçlerindeki performanslarıyla "Avrupa'nın En Kolay Havalimanı Yolculuğu" kategorisinde öne çıktı.İzmir Adnan Menderes ve Milas-Bodrum havalimanları, "Avrupa'nın En Temiz Havalimanı" ödülünü kazandı.Ayrıca, Milas-Bodrum Havalimanı, "Avrupa'nın En Adanmış Personele Sahip Havalimanı" kategorisinde en iyiler arasında yer aldı.

TAV Havalimanları Havalimanı İşletmelerinden Sorumlu Grup Başkanı Kürşad Koçak "TAV Havalimanları olarak bu yıl 25. yılımızı kutluyoruz ve 25 yıldır yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunma hedefiyle çalışıyoruz. Havalimanı Hizmet Kalitesi ödülleri, doğrudan yolcu değerlendirmeleriyle belirlendiği için bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Dört havalimanımızın kendi kategorilerinde dünyanın en iyileri arasında yer almasından gurur duyuyoruz. 25 yılda, sahip olduğumuz insan kaynağı ve bilgi birikimiyle havalimanı işletmeciliğinde küresel ölçekte tercih edilen bir marka haline geldik. Geçtiğimiz sene sekiz ülkede işlettiğimiz 15 havalimanında toplam 107 milyon yolcuya hizmet verdik. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından oluşturulan ASQ programı yolcu memnuniyetini, iş performansını ve havalimanı hizmet kalitesini ölçmek ve iyileştirmek için araçlar sunuyor. 2006 yılında başlatılan ASQ, 110 ülkede 400 üzerinde katılımcı havalimanı ile dünyanın önde gelen havalimanı yolcu memnuniyeti programı olarak adlandırılıyor. ASQ kazananları dünya genelinde 700 bin yolcunun birebir değerlendirmeleriyle belirlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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