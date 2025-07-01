Türk Girişimciler Berlin Büyükelçisi ile Görüştü

Türk Girişimciler Berlin Büyükelçisi ile Görüştü
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Avrupalı Türk Girişimciler Birliği Genel Başkanı Orhan Buyurman, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan'ı ziyaret ederek, Avrupa'daki Türklerin misyonu ve sorunlarını ele aldı.

Avrupalı Türk Girişimciler Birliği (ATGB) Genel Başkanı ve Karabüklü gurbetçi iş insanı Orhan Buyurman, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde Avrupa'da yaşayan Türklerin üstlenmesi gereken misyon ve karşılaştıkları sorunlar ele alındı.

Görüşmenin ardından değerlendirmede bulunan ATGB Genel Başkanı Buyurman, Avrupalı Türklerin hem Türkiye ile bağlarını güçlendirmesi hem de yaşadıkları ülkelerde etkin ve saygın bir konum elde etmesi için birlikte çalışmanın önemine vurgu yaptı. Buyurman, Türk girişimcilerin karşılaştığı yapısal ve hukuki sorunların çözümüne yönelik iş birliği içinde hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Büyükelçi Turan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının sosyal, ekonomik ve kültürel katkılarının önemine değindi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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