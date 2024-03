Türk Eğitim Sen, Öğretmene Yapılan Saldırıyı Kınadı

GÖKAY ŞİMŞEK

Türk Eğitim Sen Bilecik Şubesi, geçen günlerde Bozüyük Meliha Ercan Ortaokulu'nda görev yapan matematik öğretmeni M.Y.'ye yönelik yapılan saldırıyı kınadı. Şube Başkan Yardımcısı Ayhan Mercan, "Derdi çocuklarımızın geleceğe hazırlanması olan öğretmenlerimizin bu tür olaylar karşısında il ve ilçe mülki amirleri tarafından bütün uyarılarımıza rağmen yalnız bırakıldığını üzülerek görmekteyiz" dedi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Meliha Ercan Ortaokulu önünde toplanan Türk Eğitim Sen üyeleri, 19 Şubat Salı günü veliler tarafından matematik öğretmeni M.Y.'nin darp edilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Sendika üyeleri adına burada açıklama yapan Türk Eğitim Sen Bilecik Şube Başkan Yardımcısı Ayhan Mercan, şu ifadelere yer verdi:

"19 Şubat 2024 Salı günü okulumuz Meliha Ercan Ortaokulu'nda öğretmenimiz kendini bilmez bir grup veli tarafından planlı menfur bir saldırıya maruz kalmıştır. Ülkemizde ve ilçemizde maalesef son zamanlarda eğitim çalışanlarına yönelik şiddet ve saldırı olayları dozunu arttırarak devam etmektedir. Bu şiddet olaylarının önlenmesinde başta Milli Eğitim Bakanlığımızın tüm uyarılarımıza rağmen atması gereken adımları atmadığını eğitim çalışanlarına dönük bu tür saldırıların önlenmesi ile ilgili önleyici çalışmalar yapmadığı gibi olaylar gerçekleştikten sonra olayı yapanların hakettiği cezayı almadığını ve eğitim çalışanlarının bakanlığımızca yalnız bırakıldığını görmekteyiz. Sendika olarak gerek ülke çapında gerekse il düzeyinde yapıcı katkı ve taleplerimizin yeteri kadar karşılık bulamadığını üzülerek müşahede etmekteyiz.

"GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNDEN ÖTEYE GEÇİLMİYOR"

Yıllarca çıkarılması beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda öğretmenlerin korunmasına yönelik yasal düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmelidir. Derdi çocuklarımızın geleceğe hazırlanması olan öğretmenlerimizin bu tür olaylar karşısında il ve ilçe mülki amirleri tarafından bütün uyarılarımıza rağmen yalnız bırakıldığını üzülerek görmekteyiz. Yaşanan bu menfur olaylar sonrasında sorumluluk makamlarının sadece geçmiş olsun dileklerinden öteye geçememeleri eğitim çalışanları olarak bizleri ayrıca üzmektedir. Bizler bu tür üzücü olayların bir daha yaşanmamasını, olayın sorumlularının hak ettikleri cezayı bir an evvel almalarını idari ve adli mercilerden talep ediyoruz. Olay sonrası yürütülen soruşturmada ve bazı basın organlarında olayı yanıltıcı ve gerçeğinden saptırıcı bir takım girişimler olduğunu görmekteyiz. Yavrularımızın eğitim öğretim gördüğü okula silahla gelerek okulun önünde öğrenciler teneffüs saatinde iken öğretmene saldırılmış, öğretmenimiz silahla tehdit edilerek darp edilmiştir. Yaşanan olay okul kamera kayıtlarında saniye saniye görülmektedir. Özellikle olayın yaşandığı an saat 14: 00-14: 03 arasında kayıtlarda mevcuttur. Bu bilgi belgeler ışığında yürütülecek tüm idari ve adli soruşturmaların çok yakın takipçisi olacağız. Eğitim çalışanlarımızın her zaman ve her koşulda yanlarında olduğumuzun ve olacağımızın bilinmesini isteriz."