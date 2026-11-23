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Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Türk Büro-Sen Isparta Şube Başkanı Ahmet Aydemir, kamu çalışanları ve emeklilerin ekonomik kayıplarının telafi edilmesini istedi.

Türkiye Kamu-Sen Isparta İl Temsilciliği adına Türk Büro-Sen Isparta Şube Başkanı Ahmet Aydemir, beraberindeki konfederasyon üyeleriyle birlikte 2027 yılı merkezi yönetim bütçesi görüşmeleri sürerken kamu çalışanları ve emeklilerin ekonomik koşullarına ilişkin açıklama yaptı.

Aydemir, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle maaşların alım gücünü kaybettiğini belirterek, bütçede adalet, ücrette hakkaniyet ve emeklilikte refah istedi.

Kamu çalışanlarının ülkenin dört bir yanında sağlık, eğitim, güvenlik ve kamu hizmetleri alanlarında görev yaptığını hatırlatan Aydemir, çalışanların kendi ailelerinin geleceğinden endişe duyar hale geldiğini ifade etti.

"MAAŞ ARTIŞLARI YENİDEN BELİRLENMELİ"

TÜİK verilerine göre ekim ayında tüketici fiyatlarının yüzde 2,58 arttığını, yıllık enflasyonun ise yüzde 29,77 olduğunu belirten Aydemir, enflasyon oranlarının düşmesinin fiyatların gerilemesi anlamına gelmediğine dikkati çekti ve alım gücü kayıplarının telafisini istedi.

Aydemir, 2027 yılı için memur ve emeklilere ilk altı ayda yüzde 5, ikinci altı ayda yüzde 4 zam öngörüldüğünü belirterek, yıllık bileşik artışın yüzde 9,2 seviyesinde kaldığını ifade etti. Buna karşılık 2027 yılı enflasyon tahmini ve ara hedefinin yüzde 21'e yükseldiğine işaret eden Aydemir, maaş artışlarının güncel ekonomik gerçeklere göre yeniden belirlenmesini istedi.

Enflasyon farkının bir lütuf olmadığını söyleyen Aydemir, kamu çalışanları ve emeklilerin geçmiş kayıplarının ek zamla karşılanmasını, enflasyon farkının oluştuğu ay itibarıyla maaşlara yansıtılmasını ve kalıcı refah payı uygulamasının hayata geçirilmesini istediklerini aktardı.

Aydemir, 2023 yılında kamu görevlilerine verilmeye başlanan ilave ek ödemenin emekli aylıklarına yansıtılmamasının mağduriyeti artırdığını söyledi.

Birinci dereceye gelen bütün kamu görevlilerine 3600 ek gösterge tanınmasını ve gelir vergisi oranının ücretliler için yüzde 15'te sabitlenmesini talep eden Aydemir, aile ve çocuk yardımlarının artırılması; kira, kreş, ulaşım ve yemek desteği gibi sosyal hakların geliştirilmesi isteminde bulundu.

Kaynak: ANKA