Turgutlu Belediyesi'nin Torbalar Junıor Tiyatro Grubu, Depremzede Çocuklar İçin Sahnede Olacak

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Torbalar Junior Tiyatro Grubu, 'Torbalar Gözaltı Show-Junior' oyununu ilçeye gelen depremzede çocuklar için sahneleyecek.

AKM Torbalar Junior Tiyatro Grubu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından aileleriyle birlikte Turgutlu'da misafir edilen depremzede çocuklar için sahneye çıkacak. Mesadet Özcan Konferans Salonu'nda perdelerini açacak tiyatro oyunu, 22 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00'de başlayacak. Yönetmenliğini Aysel Baylan'ın üstlendiği 'Torbalar Gözaltı Show-Junior' oyunu üç skeçlik komedi türünde sahnelenecek. Dokuz yaş sınırının olduğu oyuna girişler ücretsiz olacak.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Atatürk Kültür Merkezi'mize bağlı Torbalar Junior Tiyatro Grubu bir kez daha bizlerle birlikte olacak. Deprem felaketi nedeniyle yaşadığımız bu acı ve hüzün dolu günlerde genç yeteneklerimizin enerjileri ve heyecanları bir nebze de olsa hepimize iyi gelecek. Kentimizde misafir ettiğimiz depremzede çocuklarımızı ve bütün tiyatroseverlerimizi bu güzel oyunu izlemeye davet ediyorum" dedi.