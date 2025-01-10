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Tunus'a İhraç Edilen Patatesler Bakteri Nedeniyle İade Edildi

Tunus'a İhraç Edilen Patatesler Bakteri Nedeniyle İade Edildi
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Antalya merkezli firma tarafından Tunus'a ihraç edilen 2 bin 780 ton patates, yapılan analizlerde bakteri bulunması nedeniyle geri gönderildi ve Mersin'de imha edileceği açıklandı. İhraç edilen ürünlerin firma için 1 milyon dolardan fazla zarar oluşturduğu belirtildi.

Antalyalı firmanın Tunus'a ihraç ettiği ve bakteri çıktığı gerekçesiyle geri gönderilen patatesler Mersin'de imha edilecek.

Cemnaz Makine Tarım Gıda San. Tic. Ltd. Şirketi tarafından geçen kasım ayında Nevşehir'den temin edilen 2 bin 780 ton patates, Tunus'a ihraç edilmek istenildi. Mersin Limanı'ndan nakledilen patatesler gemiyle Tunus'a gönderildi ancak, Tunus'ta yapılan analizlerde bakteri bulunduğu gerekçesiyle iade edildi. Patates yüklü gemi daha sonra Taşucu Limanı açıklarında beklemeye başladı. Bozulan patateslerin imha edilmesi için Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü yetkilileri tarafından 24 Aralık 2024 tarihinde gemiye çıkılarak numune alındı. İmha hazırlıklarının tamamlanmasının ardından patatesler bugün gemiden indirilmeye başlandı. Patateslerin, Tarsus'ta bir tesiste imha edileceği belirtildi.

1 milyon doların üzerinde zarar oluştu

Patatesleri ihraç eden firmanın sorumlusu İrem Oral, geminin 11 Kasım'da Tunus'a doğru yola çıktığını belirterek, "Fakat orada topraktan geldiği söylenen bakteri tespit edildi ve ülkemize iadesi istendi. Gemi 19 Aralık'ta limana geldi ancak bugün imha için rıhtıma alabildik. Bu süreçte firma maddi manevi çok büyük sıkıntılar yaşadık. Ürünleri Nevşehir'den bir tüccardan almıştık. Ortalama zararımız 1 milyon doların üzerinde. Bakanlık nezdinde Tarsus'ta imhası gerçekleştirilecek" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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