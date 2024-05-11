Tunceli'de Sincap Besleme Anları

Tunceli'de bir kişi, yanına kadar gelen sincabı elleriyle besledi. O anlar kameralara yansıdı.

Erzincan'dan Munzur Vadisi'ne giden Eray Gül isimli vatandaş, ailece gezerken Halvori gözlerinde durdu. Burada fotoğraf çekerken yanına sincap gelen Gül, hayvanı fotoğraflamaya başladı. Sincabın takibinde olan Gül, beraberinde getirdiği simit ve poğaçalarla hayvanı kendi elleriyle besledi.

Tunceli'nin doğasının çok güzel olduğunu belirten Gül, "Erzincan'dan Halvori gözelerine geldik. Bölgenin fotoğrafını çekerken bir sincabın yanımıza kadar geldiğini gördüm. Bu arada ben de hayvanın fotoğraflarını çekmeye devam ettim. Uzaklaşınca, sincabın da bizimle beraber geldiğini gördüm. Sonra yanımda bulunan simit ve poğaçaları onunla paylaştım. Tunceli bölgesi yaban hayatı konusunda çok farklı hayvanlara ev sahipliği yapıyor. Daha önce ayı, tilki, keçi gibi çeşitli hayvanların beslendiğine şahit olmuştum. Tunceli'nin doğası bize çok iyi geldi" dedi. - TUNCELİ