Tunceli'de Barış ve Kalkınma Dönemi: Terörsüz Türkiye Vurgusu

Uzun yıllar terörle anılan Tunceli, bugün huzur ve kardeşliğin kenti olarak öne çıkıyor. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tunceli Şube Başkanı Mehmet Arslan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede barışın kalıcı hale gelmesi gerektiğini vurguladı.

Uzun yıllar boyunca terör olaylarıyla gündeme gelen Tunceli, son yıllarda huzur, turizm, güvenlik ve kalkınma çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Terörsüz Türkiye sürecine dair değerlendirmelerde bulunan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tunceli Şubesi Başkanı Mehmet Arslan, barışın önemine dikkat çekti. PKK'nın silah bırakması ve çatışma ortamının son bulmasının sevindirici bir olay olduğunu aktaran Arslan, terör nedeniyle zamanında boşalan köylere dönüşlerin olacağını, tarım ve hayvancılığın artacağını ifade etti.

"Biz barıştan yanayız"

40 yıllık çatışma ortamının son bulmasının ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Mehmet Arslan, "Türkiye terörden çok çekmiştir. PKK'nın silah bırakması, çatışma ortamının son bulması sevindirici bir olaydır. Artık, bundan sonra ölümler olmayacaktır, çatışmalar olmayacaktır. Annelerin gözyaşları dinsin, ölümler olmasın. Biz barıştan yanayız. Türkiye'de Türkler, Kürtler, Lazlar, Çerkezler, Aleviler, Sünniler bin yıldır birlikte yaşamaktadırlar. Et ile tırnak gibidirler. 40 yıllık çatışma ortamında Türkiye ekonomik olarak büyük zararlar görmüştür. Eğer çatışmalar son bulursa bu ekonomik kaynaklar bölgenin ekonomisine akacaktır, ülkemiz kalkınacaktır. Barış ortamı iki taraf için de çok önemlidir. Köylere dönüşler olur. Terör nedeniyle boşalan köylerimiz vardı, bu köylere tekrar dönüşler olacaktır. Tarım ve hayvancılık artacaktır. Çiftçiler aile ekonomisine, ülke ekonomisine katkı sağlarlar. Üretim olur, ilimizde tarım, turizm, ticaret gelişir, ekonomi gelişir, kalkınma olur. Biz terörün son bulmasını istiyoruz" dedi. - TUNCELİ