TÜİK Raporuna Göre Samsun, En Yüksek Sosyoekonomik Skora Sahip 24. İl Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan sosyoekonomik seviye rakamlarına göre Samsun, 127,2 puanlık skoru ile Türkiye genelinde en yüksek sosyoekonomik skora sahip 24. il oldu.

TÜİK verilerine göre, sosyoekonomik seviye skorunda zirvede 150 puanla Ankara yer aldı. Başkenti 148 puanla İstanbul, 146 ile Kocaeli, 138 ile İzmir ve 137 ile Bursa takip etti. Samsun ise 127,2'lik puanı ile Eskişehir (136), Tekirdağ-Antalya-Muğla (135), Sakarya (133), Batman-Bolu-Düzce (131), Rize-Trabzon-Bilecik-Kayseri (130), Adana (129) ve Hakkari-Erzurum-Kırklareli-Yalova-Malatya (128) illerinin ardından 24. sırada kendine yer buldu. Aynı seviyeye (127) sahip olan Artvin, Mersin, Denizli, Elazığ, Çanakkale ve Siirt ise katsayı farkı nedeniyle Samsun'un gerisinde sıralandı.

En düşük il Sinop

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de sosyoekonomik seviye skorunun en düşük olduğu il 112 puanla Sinop olarak belirlendi. Sinop'u 113 puanla Yozgat ve Şanlıurfa izledi.

Atakum ilçesi öne çıktı

Yerel bazda ilçeler değerlendirildiğinde, Türkiye genelinde en yüksek sosyoekonomik skor 178 ile Ankara'nın Çankaya ilçesinde oldu. İstanbul Kadıköy (176) ve Beşiktaş (175) ilçeleri sıralamada Çankaya'yı takip etti.

Samsun'da ise en yüksek sosyoekonomik seviyeye sahip ilçe 158 puanla Atakum oldu. Onu İlkadım (132) ve Tekkeköy (124) izlerken, Salıpazarı (105), Alaçam (106) ve Terme (110) en düşük skora sahip ilçeler arasında yer aldı. - SAMSUN