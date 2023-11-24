TÜBA-GEBİP Ödülünü kazandı

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Yaşayanlar, Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (TÜBA-GEBİP) ödülünü almaya hak kazandı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen; TÜBA-GEBİP (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı) ve TÜBA-TESEP (Bilimsel Telif Eser) ödüllerini bu yıl alacak isimler arasına giren Doç. Dr. İsmail Yaşayanlar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacak.

TÜBA- GEBİP Ödülleri

Doğa, mühendislik, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler alanlarında çalışan üstün başarılı genç bilim insanlarını, bilimsel çalışmalarını Türkiye'de sürdürmeleri, kendi çalışma gruplarını oluşturmaları, Türkiye kaynaklı uluslararası düzeyde nitelikli proje ve yayınlarını ödüllendirme ve teşvik amacıyla 2001'den beri veriliyor. Özgün ve yüksek talep gören program kapsamında, ödül sahiplerine 3 yıl boyunca her yıl 50 bin liralık mali desteğin yanında, tez aşamasındaki doktora öğrencileri için her yıl ayrıca 15 bin liralık ek destek ile akademi üyelerince danışmanlık sağlanıyor. - DÜZCE