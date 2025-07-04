TREDAŞ Yaz Sıcaklıklarına Karşı Önlemlerini Artırdı

Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı Tekirdağ'da, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ekipleri enerji kesintilerinin önüne geçmek için termal İHA'lardan jeneratöre kadar her imkanı sahaya sürüyor.

TREDAŞ ekipleri, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı kapsayan 20 bin kilometrekarelik geniş sahada enerji sürekliliğini sağlamak için arıza oluşmadan müdahaleye odaklanıyor. 10 binin üzerinde trafo ve 300 bine yakın elektrik direğinin takibi için termal özellikli insansız hava araçları (İHA) kullanılıyor. Özellikle ormanlık ve dağlık bölgelerde hızlı tespit ve koordinat desteği sağlayan İHA'lar, arıza aramadan doğrudan müdahale noktasına yönlendiriliyor. Yaz aylarında artan yüklenmeler ve sıcak hava nedeniyle yapılan geniş kapsamlı bakım faaliyetleri, iletken kontrollerinden ağaç budamalarına kadar pek çok adımı kapsıyor. SCADA destekli sistemle enerji akışı takip edilirken, ihtimal riskli noktalar planlı kesintilerle bakıma alınıyor. TREDAŞ yetkilileri, kaliteli enerji arzının sürekliliği için vatandaşların da en küçük arızaları bildirmesinin önemli olduğuna dikkat çekiyor.

"Arıza olmadan önce müdahale ediyoruz"

TREDAŞ Tekirdağ Merkez İşletme Bakım Şefi Ülkü Can, sahada arıza, onarım ve bakım faaliyetlerinin koordinasyonunu sağladığını belirterek, 3 ilde 20 bin kilometrekarelik alanda 300 bine yakın direk ve 10 binin üzerinde trafonun enerji ile buluşturulması için çalıştıklarını söyledi. Can, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sahada arıza onarım bakım faaliyetlerinin koordinasyonunda görevliyim. TREDAŞ olarak Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerini kapsayan 20 bin kilometrekarelik alanın içerisinde 300 bine yakın direği 10 binin üzerinde trafoya enerji tutmaya çalışıyoruz. Buraya kaliteli enerji vermenin sorumluluğunun farkındayız. Ülkemizde ve bölgemizde sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkmasından dolayı şebekelerde bazı risklerde oluşmaktadır. Bunları sürekli önlemler alarak ilerliyoruz. Kontrollerimizi yapıyoruz. Devamında SCADA desteğimiz var. Çok güzel bir enerji desteğimiz var. Hatlarımızı takip eden İHA'larımız var. Devamında jeneratörlerimiz kablo tesis araçlarımız ekipmanlarımızla düzenli olarak şebeke takibindeyiz. Arıza olmadan önce biz müdahale edip planlı kesinti ile bakım yapmaya çalışıyoruz. Yenilemelerimizde devam ediyor daha kaliteli hale getiriyoruz. Bunların devamında iş makinelerinin desteğini alarak daha tecrübeli bir kadro ile idari koordinasyonun başarısı ile kaliteli enerji vermeye çalışıyoruz. 7/24 esasına göre çalışıyoruz en ufak bir sorunda vatandaşların ihbar etmesini bekliyoruz. Biz şebekeyi her zaman izliyoruz ama kişilerin bildirimleri de bizim için çok değerli. Düzenli bakımlarımız var ama yazı özel daha kapsamlı bakımlarımız oluyor. Bu bakımlar ağaçların budanması ile iletkenlerin kontrolü, direklerin düzeltilmesi ısınan noktaların sıkılması gibi termal kamera tespitlerimiz var. Termal özellikli İHA'larımız var. Gelen bulgulara karşı hemen onarımlar başlıyor. Dağlık arazilerimiz, ormanlık arazilerimiz var. İnsan gücüyle ilerlemenin zor olduğu alanlarda bu noktalarda İHA'lardan çok hızlı verim alıyoruz. İHA'lar aracılığı ile koordinat alıyoruz. Arızalı noktaya aramaya zaman kaybetmiyoruz. Onarım ve bakım ekibimiz direkt noktaya gidiyor."

Termal İHA'lar arıza oluşmadan devrede

Özellikle insan gücüyle erişimin zor olduğu dağlık ve ormanlık arazilerde İHA'ların etkin şekilde kullanıldığını belirten Can, bu teknolojik destek sayesinde arızalı noktaya hızla ulaşıldığını vurguladı.

SCADA sistemiyle birlikte İHA'lardan gelen veriler eş zamanlı analiz edilerek enerji akışı izleniyor. Ekipler, vatandaşların ihbarlarına da önem vererek, oluşabilecek kesintileri önlemeye çalışıyor. - TEKİRDAĞ