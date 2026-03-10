Süre uzatıldı ama yoğunluk bitmedi: Trabzon'da 10 bin adet APP plaka değiştirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından standart dışı APP plakaların değiştirilmesine yönelik verilen sürenin 1 Nisan'a kadar uzatılmasına rağmen Trabzon'da sürücüler plaka değişimi için başvurularını sürdürüyor. Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın plaka basım atölyesinde yoğunluk yaşanırken, kent merkezi ve ilçelerde şu ana kadar yaklaşık 10 bin adet plaka yeniden basıldı.

Standart dışı APP plakaların değiştirilmesi için verilen sürenin uzatılmasına rağmen sürücüler plaka değişim işlemleri için başvurularını sürdürüyor. Sürenin dolmasına yaklaşık 20 gün bulunmasına rağmen birçok araç sahibi işlemlerini son günlere bırakmamak için plaka basım atölyelerine yöneliyor. Özellikle son günlerde artan taleple birlikte Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Odası'na bağlı plaka basım atölyesinde yoğunluk yaşanıyor. Günün büyük bölümünde atölyeye gelen sürücüler sıra oluşturarak araçlarına ait plakaların mevzuata uygun şekilde yenilenmesi için başvuruda bulunuyor. Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Odası bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Trabzon merkez ve ilçelerde yaklaşık 10 bin adet plaka basıldığı öğrenilirken, yoğunluğun önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömer Hakan Usta ise, plaka basım atölyelerinde yoğunluğun olduğunu belirterek, "Sistemde biraz sıkıntı yaşıyoruz. Bazen kesintiye uğruyor. Dolayısıyla noterdeki işlemlerinin ardından bize gelen vatandaşlarımızın sistemden plaka çıktısını alamıyoruz. Sistem zaman zaman kesintiye uğradığı için vatandaşımıza yardımcı olamıyoruz. Bu plakalar ilçelerde de basılıyor. Of ilçesinden Beşikdüzü'ne kadar tüm ilçelerimizde plaka basım atölyelerimiz var. Orada da gidip plakalarını bastırabilirler. Elimizden geldiği kadar vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

"Merdiven altı, mühürsüz, sahte hologramlı saçlara basılan plakalara sıkıntı var"

Trabzon merkez ve ilçelerinde yaklaşık 10 bin adet plakanın değiştirildiğini kaydeden Usta, "Vatandaşlarımız 140 bin liralık cezayı bizim önümüze sunuyorlar. Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın bastığı mühürlü ve barkotlu plakalara 140 bin liralık ceza söz konusu değil. Merdiven altı, mühürsüz, sahte hologramlı saçlara basılan plakalara sıkıntı var. Bizim bastığımız plakalarda bir problem yok. Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yaptığı açıklama doğrultusunda süre 1 Nisan tarihine kadar uzatıldı. Ama maalesef çok kalabalık bir şekilde vatandaşlarımız bir an önce plakasını bastırıp işine dönmek istiyor. Bu süre uzatıldı, zamanımız var. Bu süreçte Trabzon'da ilçelerle beraber yaklaşık 10 bin plaka basıldı. Noterlerde yoğun. Vatandaşlar gelmeye devam ediyor. Yavaş yavaş bu süreci tamamlayacağız. 1 Nisan'a kadar bu yoğunluk devam edecek gibi gözüküyor" şeklinde konuştu.

"Sabahtan beri burada bekliyorum"

Plaka basım atölyesinde sırada bekleyen vatandaşlardan Yusuf Koçal, "Sabahtan beri burada bekliyorum. Plakalarımı değiştiremedim, gidiyorum. Bu konuda yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Yakup Kitapçı isimli vatandaş ise, "2 tane aracım var. İki plakanın da değişmesi gerekiyormuş. Yılbaşında plakasını değiştirdiğim aracımın bugün yine plakasını değiştireceğim. Şaşırdım. Mecbur kuyruğa gireceğim. İlk kez geldim. Çocuğum 'baba gitme, orası çok kalabalık' dedi. Bize sıra gelmesi zor gibi görülüyor" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı