Yerel Kalkınma Hamlesi ile Kayseri, Sivas ve Yozgat'a yatırım atağı: 9 milyar TL'lik yeni yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen 2025 yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın sonuçları açıklandı. Kayseri, Sivas ve Yozgat'ı kapsayan TR72 Bölgesi, yüksek katma değerli üretime yönelen yatırımlarla ülke genelindeki kalkınma seferberliğinin öncü bölgeleri arasında yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından açıklanan sonuçlara göre; tarımdan turizme, madencilikten imalat sanayisine uzanan geniş bir yelpazede ülke genelinde 303 yatırım projesi destek almaya hak kazandı. Bu projelerle 185 milyar TL yatırımın ve 22 binin üzerinde yeni istihdamın hayata geçirilmesi bekleniyor. Kalkınmayı merkezden değil, illerin kendi üretim kabiliyetinden başlatma fikri ile sağlanan destekler kapsamında 81 il için dörder öncelikli yatırım konusu belirlendi. Ayrıca destek programı ile bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılması ve yerel potansiyelin yüksek katma değerli üretime dönüştürülmesi amaçlanıyor. Bölgede, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen süreçte, programın ilanından sonuçların açıklanması aşamasına kadar programa yoğun ilgi gösterildi. Ajans tarafından bölgede yürütülen yoğun bilgilendirme ve yönlendirme çalışmalarıyla 26 düzey 2 bölgesi arasında önde gelen bölgeler arasında yer aldı.

Her il için öncelikli yatırım konuları

Yerel ihtiyaçların karşılanması, atıl kaynakların değerlendirilmesi, bölgede üretimi olmayan ancak başarı ihtimali yüksek sektörlerin geliştirilmesi, bölgelerin sektörel öncelikleri doğrultusunda ileri-geri bağlantılı sektörlerin desteklenmesi, kümelenme imkanlarının oluşturulması, istihdam seviyesinin yükseltilmesi, yetkinliklerin harekete geçirilmesi, teknoloji üretim seviyesinin yükseltilmesi ve illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyelerinin yükseltilmesi gibi kriterler çerçevesinde, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünce her ilde belirlenen 4 konu kapsamında alınan başvuruların değerlendirilmesiyle desteklenmeye hak kazanan yatırımlar ile, her ilin güçlü yönünü bir adım ileri taşıması hedefleniyor. Kayseri'de elektrikli ev aletlerinde veya ölçüm cihazlarında kullanılan yüksek katma değerli ürünlerin imalatı, sivil havacılık ürünleri imalatı, enerji depolama sistemleri üretim tesisi ve mobilya sektöründe ileri-geri bağlantılı katma değeri yüksek ürünlerin üretimi. Sivas'ta havacılık, raylı sistemler ve otomotiv endüstrileri için mekanik bağlantı elemanları imalatı, ulaşım araçlarında kullanılan elektriksel ve diğer ara bağlantı sistemleri/ekipmanları imalatı, alçı plaka üretimi ve optik ürünler imalatı. Yozgat'ta paketlenmiş hazır gıda üretim tesisi, bakliyat ürünlerinden katma değerli hazır gıda üretimi, tarım ve bahçecilik makinalarının aksam ve parçaları imalatı ve asgari bin büyükbaş kapasiteli entegre besi ve et ürünleri işleme tesisi yatırımları hedefleniyor.

TR72 Bölgesi Türkiye genelinde ikinci sırada

Bölgede söz konusu çağrı kapsamında elde edilen başarı, başlangıç aşamasından başvuruların değerlendirmesi süreçlerine kadar yürütülen yoğun bilgilendirme ve destek çalışmalarının sonucu olarak yansıdı. TR72 Bölgesi'nde toplam 27 yatırım projesi desteklenmeye hak kazanarak, 26 düzey 2 bölgesi arasında ikinci sırada yer aldı. Destek almaya hak kazanan projeler kapsamında, büyük bölümü doğrudan üretim tesislerine yönelik olmak üzere 9 milyar TL'nin üzerinde sabit yatırımın hayata geçirilmesi öngörülüyor. Bu yatırımların somut çıktısı olarak Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde yaklaşık bin 500 kişilik yeni ve nitelikli istihdam oluşturulacağı değerlendiriliyor. Ortaya çıkan tablo, TR72 Bölgesi'nin üretim odaklı büyüme kapasitesini ve sahip olduğu üretim potansiyelinin somut yansımalarını açık biçimde ortaya koyuyor.

Destek almaya hak kazanan projelere ilişkin yatırım teşvik belgeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenecek ve söz konusu yatırımlar KDV istisnası, makine desteği veya faiz/kar payı desteği, vergi indirimi ve sigorta primi desteği gibi unsurlardan yararlanacak. Destek sözleşmelerinin imzalanması ve uygulama süreçlerinin yürütülmesi de Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek. Bu çerçevede Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde açıklanan yatırımların hayata geçirilmesine yönelik yeni bir uygulama sürecine girildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı