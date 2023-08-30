Tomarza'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Tomarza'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü resmi törenle kutlandı.

Büyük zaferin 101. yıl dönümü nedeniyle Tomarza'da bir dizi etkinlik düzenlendi. Tomarza'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri Saat 10: 00'da Tomarza Hükümet Konağı bahçesinde protokolün Atatürk heykeline çelenk sunmasıyla başladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeni ile Tomarza İlçesi Hükümet Konağı önünde bir program tertip edildi. Programa; Tomarza Kaymakam Vekili Burak Dertlioğlu ve Tomarza Cumhuriyet Savcısı Muhammet Topçu'nun yanı sıra kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Program, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayıp Tomarza Kaymakam Burak Dertlioğlu'nun Atatürk mozolesine çenek sunması ile devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Doyan, Türk Milletinin geçmişinin zaferlerle dolu olduğunun altını çizerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Tomarza Şehit Nazmi Anadolu Lisesi öğrencisi Selbi Keklicek ise 30 Ağustos konulu bir şiir okudu.

Tomarza Şehit Efkan Cengiz Ortaokulu öğrencilerinden oluşan ekibin folklor gösterisinin ardından öğrencilere bisiklet hediye edilmesiyle Hükümet Konağı önünde düzenlenen program son buldu.

Tomarza Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Tomarza Cumhuriyet Savcısı Muhammet Topçu, Tomarza Kaymakamlık makamında tebrikleri kabul ederek Şehit Yakınları ve Gaziler ile sohbet etti. - KAYSERİ