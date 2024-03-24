Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 532 Yıllık İmaret Geleneğini Yeniden Canlandırıyor
Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 532 yıllık imaret geleneği yeniden yaşatılıyor. Gülbahar Hatun İmareti'ne gelen çocuklar, Hacivat-Karagöz oyununu ilgiyle izledi.
Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Gülbahar Hatun İmareti, Ramazan boyunca misafirlerini ağırlıyor. 532 yıllık vakıf kültürü gelecek nesillere aktarılıyor. Bölge Müdürlüğü'nden burs alan öğrenciler, iftar programı öncesi oynanan Hacivat-Karagöz oyununu ilgiyle izledi. Program sonrası çocuklara oyuncak hediye edildi.
İmaret hakkında bilgi veren Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, imarette hergün farklı etkinlik düzenlediklerini belirtti. - TOKAT