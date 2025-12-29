TOBB-YÖK protokolü kapsamında protokol yürütme kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan protokol kapsamında oluşturulan Protokol Yürütme Kurulu, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile yapılan eşleşme doğrultusunda ilk toplantısını Erzurum'da gerçekleştirdi.

Erzurum Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Protokol Yürütme Kurulu Başkanı Hakan Oral başkanlık etti.

Toplantıya, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof.Dr. Mizrap Polat, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Ögr. Gör. Ahmet Lütfü Berkli, Öğr. Gör. Yücel Naktiyok, Öğr.Gör. Fatmanur Çimen, Fakülte Sekreteri Nihat Mamuç, Erzurum Ticaret Borsası Meclis Üyeleri Cemal Aras ile Selami Atiş ile proje ekibi katılım sağladı.

Toplantıda, Meslek Yüksekokullarının iş dünyasıyla entegrasyonunun güçlendirilmesi, Üniversite- Kamu -Özel Sektör iş birliğinin kurumsal bir yapıya kavuşturulması ve mezunların istihdam edilebilirliğinin artırılması ana başlıklar olarak ele alındı. Bu kapsamda, sektörlerin güncel ihtiyaç ve beklentilerine uygun müfredatların oluşturulması, uygulamalı eğitimin yaygınlaştırılması ve iş dünyasının taleplerine cevap verebilecek nitelikli ara eleman yetiştirilmesine yönelik yol haritası değerlendirildi.

Protokol Yürütme Kurulu toplantısında ayrıca, öğrencilerin eğitim süreçlerinde staj ve işyeri uygulamalarının etkinliğinin artırılması, meslek yüksekokullarından mezun olan öğrencilerin istihdam süreçlerinin desteklenmesi ve sektör temsilcilerinin eğitim süreçlerine daha aktif şekilde dahil edilmesi konuları üzerinde duruldu.

Başta hizmet sektörü olmak üzere diğer faaliyet gösteren sektörlerin ihtiyaç duyduğu mesleki yeterliliklerin belirlenmesi ve bu doğrultuda eğitim programlarının düzenlenmesi gerekliliği vurgulandı. Bu süreçte Erzurum Ticaret Borsası'nın sektör ile üniversite arasında köprü görevi üstleneceği ifade edildi.

Toplantıda söz alan katılımcılar, TOBB-YÖK iş birliği çerçevesinde hayata geçirilen bu protokolün, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve genç istihdamının artırılması açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Üniversite ve iş dünyası arasında sürdürülebilir, ölçülebilir ve sonuç odaklı bir iş birliği modeli oluşturulmasının hedeflendiği kaydedildi.

Toplantı, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek ortak çalışmaların planlanması, eğitim-istihdam süreçlerinin somut çıktılara dönüştürülmesi ve düzenli toplantılarla sürecin takip edilmesine yönelik kararların alınmasıyla sona erdi. - ERZURUM