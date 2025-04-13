TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ALTSO'yu Ziyaret Etti

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ALTSO) ziyaret eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ALTSO Başkanı Eray Erdem ve meclis üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette ALTSO'nun çalışmalarından övgüyle bahseden Hisarcıklıoğlu, oda hizmetlerinin Türkiye genelinde örnek teşkil ettiğini belirtti. ALTSO'nun Türkiye'de bulunan oda ve borsalar içinde yüz akı olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Kıymetli meclis üyelerimiz. Odanız ile gurur duyun. Ülkemizdeki odalar içinde ALTSO yüz akı durumda. Üyelerine üç ya da dört değil, beş yıldızlı hizmet veriyor. Ne kadar övsek az kalır. Burada sizin huzurunuzda hem başkanımıza, hem yönetim kuruluna hem de personel arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi. Ayrıca her türlü sorunla ilgili kendilerini aradığını ifade eden Hisarcıklıoğlu," "Eray başkanın da maşallahı var. Bölgede yaşanan her sorunu ilk olarak o bana iletiyor. Üyelerin yaşadığı sıkıntıları, çözüm önerilerini bana iletip, destek istiyor. Kendisiyle sık sık telefonda konuşuyoruz. Biz de Eray başkandan aldığımız talepleri, bakanlıklarımıza, kurumlarımıza iletiyoruz" dedi.

ALTSO Başkanı Eray Erdem ise TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Dünya Odalar Federasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanımız Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu odamızda ağırladık. Sn. Başkanımızın ziyareti, bizler için hem büyük bir onur hem de motivasyon kaynağı oldu. Bizi her zaman destekleyen, vizyonuyla yolumuzu aydınlatan kıymetli Başkanımıza teşekkür ediyor; birlik, beraberlik ve ortak akıl ile Alanya'mız ve ülkemiz için üretmeye ve çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyorum. Ayrıca Kıymetli Başkanımız ile; Meclis Başkanımız Mehmet Kural, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Meclis Üyelerimiz, Kadın ve Genç girişimcilerimizin de yer aldığı bir de toplantı gerçekleştirip, üyelerimizin taleplerini aktardık. Tekrardan nazik ziyareti ve kıymetli görüşleri için Sayın Başkanımıza teşekkür eder, saygılarımı sunarım" diye konuştu. - ANTALYA