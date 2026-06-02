Yozgatlı çiftçilerden buğday taban fiyatına tepki: 'Zarar ediyoruz'

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı buğday taban fiyatına Yozgat'ta tepki gösteren çiftçiler, "Parayı kazanan tüccar, parayı kazanan gübre bayileri, parayı kazanan petroller, zararı çeken çiftçi. Bu şekilde bu iş yürümez. O yüzden bir an önce bu fiyatların düzelmesi lazım" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı hububat alım fiyatlarını duyurdu. Ton başına alım fiyatı ekmeklik ve makarnalık buğdayda 16 bin 500 lira, arpada 12 bin 750 lira olarak belirlendi. Üreticilere temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği olarak dekara toplam 980 lira ödeneceği, bunun ton başına toplam 3 bin 14 lira destek ödemesine tekabül edeceği belirtildi. Desteklerle birlikte üreticilerin eline toplamda ekmeklik ve makarnalık buğday için ton başına 19 bin 514 lira, arpa için ise ton başına 15 bin 764 lira geçmiş olacağı belirtilirken, üreticiler açıklanan fiyatlara tepki gösterdi.

"EKİLMEYEN ARAZİ VAR, EKİLMEYEN TARLALAR VAR"

Daha önce köy olan Yozgat Merkez Divanlı Mahallesi Muhtarı Mikail Avcı,

Hububat taban fiyatlarının girdilere göre çok düşük olduğunu belirterek, "Çiftçi çok mağdur. Şu anda biz aldığımız gübreyi, yaktığımız mazotu çıkarmayız. Şu anda çiftçinin hali perişan. Ekilmeyen arazi var, ekilmeyen tarlalar var, girdilerin pahalı olduğundan dolayı. Bu taban fiyattan hiç memnun değiliz. Taban fiyatı çok düşük. Biz aldığımız gübreyi mazotu ödeyemedik. O yüzden bir an önce bu da fiyatı biraz artırmaları lazım. En az 22-23 lira olması lazım ki çiftçi kazansın" diye konuştu.

"ELİMİZ PARA GÖRMEDİKTEN SONRA BU İŞİ YAPMANIN ANLAMI NE?"

Mikail Avcı, "İşin doğrusu çiftçi bitmiş vaziyette. Bugün çekirdek, devlet doğru tohumda destek veriyor ama alacak bir yer yok. Tüccarın kucağına atıyor köylüyü. Tüccar ne yapacak? İstediği fiyata düşük vaziyette alacak. Parayı kazanan tüccar, parayı kazanan gübre bayileri, parayı kazanan petroller zararı çeken çiftçi. Bu şekilde bu iş yürümez. O yüzden bir an önce bu fiyatların düzelmesi lazım." dedi.

"EN AZINDAN 20 LİRA OLMASI LAZIM"

Ali Sarı isimli çiftçi, "Memnun değiliz kardeşim. Tüm zarardayız. Nasıl dersen? Buğdaya 15-16 lira veriyor. Gübre çıkmış 40-50 bin liraya. Mazot çıkmış 70-80 liraya. Bundan ne kazanacağız? En azından 20 lira olması lazım. Verdiği primler hariç elimize net olarak 20 lira geçmesi lazım" ifadelerini kullanırken, Bilal Zararsız da, "Fiyatlarımız biraz sıkıntılı. 17-18 veya 20'de olsa iyi olurdu. Girdiler biraz fazla. Kesintiler biraz çok oluyor. Bu sene de mahsulümüz iyi olursa biraz herhalde eliyle ters iter" dedi.

"GİRDİLER ÇOK PAHALI"

Erhan Avcı isimli çiftçi ise şöyle konuştu:

"Çiftçi taban fiyatlardan hiç memnun değil. Bu sene ürünlerimiz biraz yağmur boldu. İyi olur diye umutlanırken devletin açığı açıkladığı bu fiyat. Geçen sene zaten 13,5-14 liraydı fiyatlar. Şimdi 15,5 fiyat açıkladı. Bu çiftçiyi tamamen mağdur ediyor. Girdiler çok pahalı. Bu sene 15,5'd aldıktan sonra gübreyi alacağız 40-50 liraya. Gübresiz eker çiftçi bu sefer. Bu sefer ürünlerimiz olmaz. Mazot oldu 80 lira belki de ne olacağı daha belli değil. En azından bir destekler hariç en az bir 20 lira olmalıydı buğday. Devlet bize ayçiçeğine destek veriyorum diye ektiriyor. Sonrasında ofise biz bu aç çiçeğini satacak adam bulamıyoruz. Ofise gidiyor, ofiste sıra bekle. Buğdayı götürüyoruz, buğday rezillik. Ofise gittikten sonra bizi mağdur ediyorlar. İster al ister alma derecesine yapıyorlar. En azından bize ektiriyorsan çiftçiyi, gençliği köyde tutmaya çalışıyorsan sahip çıkmalısın. Bugün 300 dönüm çekirdek ekmişim. Çıkan ürünümü nereye satayım?"

"BU SENE DE GİRDİ MALİYETİNİ YAKLAŞIK HESAPLIYORUZ 18 LİRADAN AŞAĞI DÜŞÜREMİYORUZ"

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, girdi maliyetlerini hesapladıklarında hububat maliyetini 18 liranın altına indiremediklerini vurguladı ve şunları söyledi:

"2025 yılı gibi 100 kilo alırsak büyük zarar içerisindeyiz. Allah o günleri göstermesin. 2025 yılı gibi bir yıl geçirirsek zaten hiçbirimizin çiftçilik yapma şansımız yok. Dönüyoruz, arkaya bakıyoruz, bizim gibi çiftçilerin en az 5 milyon arkada borcu var. İşte gübreyi veresiye almış, tohumu veresiye almış, mazotu veresiye almış. Bunun altından kalkması mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Tarım Bakanımıza, Bakanlar Kuruluna hassasiyetle bir daha gözden geçirmelerini rica ediyorum. Yani doğrudur. Devlet baba. Belki devlete de ağır geliyor. 16 bin 500 lira ama dışarıdan ben 12.5'a getiriyorum size 16.5 veriyorum diyor ama devlet babadır, üretiyorsak biz de zarar etmememiz lazım."

CHP'DEN TABAN FİYATA TEPKİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar da, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan 2026 yılı hububat alım fiyatının üreticilerin beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu savundu. Tarımsal üretimde girdi maliyetlerinin her geçen yıl arttığını dile getiren Yaşar, çiftçilerin gübre, mazot, ilaç, tohum ve işçilik giderleri karşısında daha yüksek alım fiyatı beklentisi içerisinde olduğunu söyledi. Açıklanan fiyatların üreticiler arasında farklı değerlendirmelere neden olduğunu aktaran Yaşar, hububat üreticilerinin emeklerinin karşılığını alabilecekleri bir fiyat politikasının uygulanması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: ANKA