Dağ fare doğurdu! TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısına tepkiler çığ gibi

Son günlerde Türk futbolunda ortaya atılan iddialar, beğenilmeyen hakem performansları ve birçok eleştiri sonrası TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, Merkez Hakem Kurulu'nda yeni bir yapılanmaya gideceklerini söyledi.

"KULÜPLERİN KARAR VERME MEKANİZMALARINA DAHİL OLMALARINI İSTİYORUZ"

Büyükekşi yaptığı açıklamada, "MHK'de yeni bir yapılanma sürecini başlatıyoruz. Kulüplerimiz ile iş birliği içerisinde olarak, kulüplerin karar verme mekanizmalarına dahil olmalarını istiyoruz. Hakem atamaları, klasman kararları ve hakem performanslarında tartışmalar bitecek. Dedikodularla değil, kanıtlara göre konuşmamız gerekiyor." dedi.

"2 GÜN SONRA YAZILI AÇIKLAMA YAPACAĞIZ"

29 Ekim'de Cumhuriyetimiz'in 100. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadık. Federasyonumuzun 100. kuruluş yıldönümü olan 2023'ün, bizim için ayrı bir önemi daha var. Hem 100 yıllık hizmetlerin ve emeklerin sembolü hem de "futbolun yeni 100'ü" vizyonumuzun başlangıcı. İşte bu sebeple, yüzde yüz adil, yüzde yüz şeffaf, yüzde yüz tarafsız yönetim anlayışımızı yineliyoruz. TFF olarak bir müddettir futbol ailemizin ortak sorunlarına kalıcı çözümler üretebilmek için önemli bir projeyi hayata geçirebilmek, kronikleşmiş problemlerin üstesinden birlikte gelebilmek adına yoğun bir mesai içerisindeyiz. Lakin, son zamanlarda ortak problemlerimize yönelik olması gereken eleştirilerin dozu artıp, odağı ve üslubu değişince, ve bu eleştiriler problemlere odaklı değil, dedikodulara ve doğrudan federasyonumuza yönelik olunca, ve bazı söylemlerin toplumumuzu sonradan pişman olunacak vahim sonuçlara taşıma riskini görünce, ilk günden bu yana söylediğimiz, şeffaf, sorumlu ve açık bir iletişim anlayışımızla bundan sonra her 15 günde bir sizlerle buluşacağız. Bu ilk toplantıyı bir başlama vuruşu olarak görün. Bu toplantının sonunda herhangi bir soru almayacağız. Ama son dönemde kamuoyunu doğru ya da yanlış bilgilendirmelerle meşgul eden tüm soruların cevaplarını 2 gün sonra yazılı olarak kamuoyu ile paylaşacağız.

"MHK'DE YENİ YAPILANMA SÜRECİ BAŞLATIYORUZ"

Türk futbolunun marka değerini artırmak için tüm gayretimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türk futbolunun değerini aşağı çeken kaos ortamının kimseye faydası yok. Bunların başında da hakem atamaları gelmekte. Bu konuda strateji plan çalışmalarımızda da gündeme gelen ve talep edilen devrim niteliğinde bir adım atacağız. Ve Avrupa'da başta Almanya'da olmak üzere uygulaması olan ve kulüplerimizin de süreçlerin önemli bir parçası olduğu MHK'de yeni bir yapılanma sürecini başlatıyoruz. Bu yapıda futbolun en önemli paydaşı olan kulüplerimiz ile işbirliği içinde olarak, kulüplerin karar verme mekanizmalarına dahil olmalarını istiyoruz. Bu yeni yapılanma başta hakem atamaları olmak üzere klasman kararları ve hakem performansları ile ilgili konulardaki tartışmaları da sonlandıracaktır.

"MONTELLA, İSTANBUL'DA İKAMET EDECEK"

Milli Takımımız başarılı sonuçlar aldı ve EURO2024'e gitmeyi garantiledi. Tarihimizde ilk defa gruptan lider çıkabiliriz. FIFA dünya sıralamasında 4 basamak yükselerek, 38. sırada çıktık. Son dönemdeki en iyi derecemiz. Ekim ayında en çok puan toplayan ülke Türkiye oldu. Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükseldik, hedef A Ligi'ne yükselmek. Ayrıca Dünya Kupası hasretimize son vermek istiyoruz. Vincenzo Montella'nın da son iki maçta büyük bir rolü oldu. Şu anda Madrid'de Arda Güler ve Çağlar Söyüncü ile görüşecek. Maçlarını takip edecek. Teknik direktörümüzün, oyuncularımızla bu derece yakın ve samimi olmasından memnuniyet duyuyoruz. Biliyorsunuz Montella, İstanbul'da ikamet edecek.

"EURO 2032 İÇİN EV SAHİPLİĞİ ALDIK"

Kadın Milli Takım için gösterdiğimiz çabanın sonuçlarını alıyoruz. C Ligi'nde oynadıkları 4 maçı kazandılar. Uluslar B Ligi'ne çıkmayı garantilediler. Bu başarı, UEFA'da haber oldu. Elazığ'da başlayan seyirci rekoru, Çorum'da yeniden kırıldı. Türkiye, 2008'den bu yana Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği için büyük çaba harcandı. EURO2032 için ev sahipliği aldık, bu da bize nasip oldu. Tarihimizde ilk kez böyle bir şampiyonaya ev sahipliği yapacağız. Bunu 100. yılında başarmak ayrı bir moral kaynağı oldu.

"HAKEM ANKETLERİNİ PAYLAŞACAĞIZ"

Ayrıca yakın zamanda hayata geçireceğimiz yarı otomatik ofsayt sistemi ile hem teknolojiye yatırım yapmaya devam edeceğiz. Hem de maç esnasında kararların daha kısa sürede ve daha doğru şekilde verilmesini sağlayacağız. Diğer taraftarn hakemlerin performanslarını hassasiyet ve titizlikle takip ediyoruz. Devre arasında MHK tarafindan hakem klasmanlari belirlenirken tüm bu performans değerlendirmelerinin dikkate alınacağından şüpheniz olmasın. Bunlara ilave olarak, 104 hakem ve gözlemci ile oluşan anketleri de belirli aralıklarla kamuoyu ile paylaşacağız.