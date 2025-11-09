Haberler

TESK Genel Başkanı Palandöken'den Atatürk'e Saygı Mesajı

TESK Genel Başkanı Palandöken'den Atatürk'e Saygı Mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde anarak, onun bağımsızlık ruhunun ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin önemine vurgu yaptı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Atatürk, yalnızca bir komutan değil, aynı zamanda fikirleriyle çağları aşan bir devlet adamı, ilham kaynağı ve milletine sonsuz güven duyan bir önderdir. Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı en büyük değer, bağımsızlık ruhu ve çağdaş, güçlü, üretken bir Türkiye Cumhuriyetidir" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü için yazılı bir mesaj yayımladı. Palandöken mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 87'nci yılında saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Büyük liderimiz Atatürk, yalnızca bir komutan değil, aynı zamanda fikirleriyle çağları aşan bir devlet adamı, ilham kaynağı ve milletine sonsuz güven duyan bir önderdir. Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı en büyük değer, bağımsızlık ruhu ve çağdaş, güçlü, üretken bir Türkiye Cumhuriyetidir. 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesiyle dünyaya barış mesajı veren, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek halkına güvenen Atatürk'ün fikirleri, bugün de ülkemizin yolunu aydınlatmaya devam etmektedir. Atatürk'ün, 'Tek bir şeye ihtiyacımız var, o da çalışkan olmak' sözü, biz esnaf ve sanatkarlar için yolumuzu aydınlatan en önemli rehberdir. Çünkü bizler biliyoruz ki çalışmak, üretmek ve alın teriyle ülkesine katkı sağlamak Atatürk'ün en çok önem verdiği değerlerdendir. Esnaf ve sanatkar camiası olarak bu bilinçle hareket ediyor, O'nun gösterdiği muasır medeniyet hedefi doğrultusunda ülkemizin kalkınması için var gücümüzle çalışıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar! Ölenlere hakaret ve küfür ettiler

6 kişinin öldüğü yangın sonrası büyük rezillik! Hemen harekete geçildi
Gürsel Tekin'den bomba sözler: Kılıçdaroğlu her türlü desteği veriyor

Kayyum Gürsel Tekin, sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu'nu ateşe attı
Bomba iddia: Interpol devrede, 600 futbolcu ifadeye çağrılacak

Korkulan oldu! Interpol, Türkiye'deki 600 futbolcu için harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu da sahte yumurta! Yapılan hile ağızları açık bıraktı

Bu da sahte yumurta! Yapılan hile ağızları açık bıraktı
Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor? Ortaya atılan iddia ilginç

Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor! Ortaya atılan iddia ilginç
Mbaye Diagne, 1. Lig'i kasıp kavuruyor

Cimbom'un eski yıldızı 1. Lig'i kasıp kavuruyor: 12 maç 12 gol
Fabrika yangınında hayatını kaybedenlerden 2'si kardeşmiş

Kozmetik fabrikasındaki yangında yürekleri dağlayan detay
Bu da sahte yumurta! Yapılan hile ağızları açık bıraktı

Bu da sahte yumurta! Yapılan hile ağızları açık bıraktı
500 ve 1000 TL'lik banknotlar basılacak mı? Merkez Bankası Başkanı Karahan cevap verdi

500 ve 1000 TL'lik banknot basılacak mı? Paranın patronu yanıt verdi
Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de büyük kriz baş gösterdi

Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de tarihi kriz başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '6 ay sonra biter' dediği evlilik 6 ayda bitti

"6 ay sürmez" dediği evlilik 6 ayda bitti
Fabrika yangınında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Türkiye'yi sarsan yangınla ilgili yeni gelişme
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Profesörden Ahmet Uysal'dan skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi

Profesörden skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
6 kişinin can verdiği yangında iş yeri sahibi kaçmaya çalışırken yakalandı

Türkiye'yi yasa boğan faciada kilit isim kaçmaya çalışırken yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.