Tepebaşı Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi'nde İmam Hatip öğrenciler için iftar düzenlendi

Tepebaşı Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezinde Eskişehir İl Müftülüğünün düzenlediği, İmam Hatip ortaokulları ve liseli öğrenciler için iftar düzenledi.

ÇEDES'li iftarına İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Din Eğitim Şube Müdürü Mehmet Günyüzü, il Müftülüğü Gençlik Koordinatörleri Beytullah Çelik ve Sezen Konuk, İl Milli Eğitim Çedes Koordinatörü Şule Engiz, Odunpazarı Müftülüğü ÇEDES Koordinatörü Emre Şimşek, Tepebaşı Müftülüğü ÇEDES Koordinatörleri Faruk Yardımcı ve Zeynep Münteha Ar da katıldılar. Katılımcılar birlik ve beraberlik bağlarının kuvvetlendiği iftar için il Müftüsü Bekir Gerek'e memnuniyetlerini dile getirdiler. - ESKİŞEHİR