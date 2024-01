Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası Yeni Yıl Konseri

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası ile Çocuk ve Gençlik Korosu, yeni yıl konseri ile izleyicileri mest etti. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Eskişehir neden farklı? Çünkü bu tip sanat aktiviteleri Eskişehir'i Eskişehir yapıyor. İşte bu sizin eseriniz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası ve Korosu gerçekleştirdiği konserler ile başarılarına yenilerini eklemeye devam ederken, özel günlerde de coşku dolu konserler vermeyi de sürdürüyor. Yeni yıl dolayısıyla gerçekleştirilen özel konser programı da Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Konsere Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Elif Zümrüt, Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Orkestra şefliğini Simay Pala ile orkestrada yetişen asistan şef Serhan Gencer'in, koro şefliğini ise Derya İnanç'ın yaptığı konserde, Russian Dance, Jingle Bells, Carol Of The Bells, Ritmos Ciganos, Underground Tango, Tico Tico, Arkadaşım Eşek, Anlıyorsun Değil mi Alla Beni Pulla Beni, Gibi Gibi, Kara Sevda ve Hayat Tepebaşı'nda eserleri seslendirildi. Orkestra performansı ile konsere katılarak salonu dolduran Eskişehirlilerden tam not aldı.

"TEPEBAŞI DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE PARMAKLA GÖSTERİLEN YER OLDU"

Konser sonrasında konuşan Başkan Ataç, "En çok ne hoşuma gidiyor biliyor musunuz? Hepsi bizim çocuklarımız. 40 keman 40 öğrenci ile başladık. 23 Nisan Çocuk Sanat Merkezinde çalışılıyordu. O zaman en sıkıntılı şey enstrümanların maliyetiydi. O zaman Eskişehir'de ve Türkiye'de ilk kez enstrüman bağışı yapıldı. Bağışlarla bu büyük orkestranın enstrümanları oldu. Çocuklarımız zor zamanda iyi yetiştiler, bugüne kadar geldiler. Her konserde çok farklı noktaya gidiyorlar. Ama onların içinde dayanışma var, müzik sevgisi var, sosyalleşme var, birlikte başarılı olma var. Bunlar olunca koca koca dağları devirip bugüne kadar geldiler. Eskişehir neden farklı? Çünkü bu tip sanat aktiviteleri Eskişehir'i Eskişehir yapıyor. İşte bu sizin eseriniz. Bugünlere kolay gelmedik. Bize güvendiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Önümüzde 5 yıl daha var. Tabi siz onaylarsanız. Diliyorum hep beraber daha güzel işler yapalım. Türkiye'ye örnek olsun, dünyaya örnek olsun. Çünkü Tepebaşı'nda sıradan bir iş yok. Yapılan işlerden dolayı Tepebaşı dünyada ve Türkiye'de parmakla gösterilen yer oldu. Bu da sizlerin desteklerinizle. Yolumuz açık olsun" dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Aslında söylenecek, çalınacak en güzel şeyleri evlatlarımız söyledi. Onlara bir kere daha teşekkür ediyorum. Hocalarımıza, şeflerimize, orkestranın ve koronun şeflerine teşekkür ediyorum. Böyle bir güzelliği, mutluluğu, gururu Eskişehirimize yaşattığı için Ahmet Başkan'a ve size teşekkür ediyorum. Bir 5 yıl daha devam diyoruz, Ahmet Başkan'a güveniyoruz. Tepebaşı 5. Kez ona emanet olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Konser sonunda orkestra ayakta alkışlandı.