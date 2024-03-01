Telefonda başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü... O anlar kamerada

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde telefonda başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaralanırken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Değirmendere Mahallesi 835 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir sitede görevli olarak çalışan S.A. ile A.Ş. arasında henüz nedeni bilinmeyen şekilde telefonda sözlü tartışma yaşandı. Bunun üzerine A.Ş. arkadaşı ile S.A'nın çalıştığı siteye geldi. İkilinin devam eden sözlü tartışması sonucu S.A. belinden çıkardığı tabanca ile A.Ş'ye rastgele ateş açtı. A.Ş de belinden çıkardığı tabanca ile karşılık verdi. Olayda kurşunların arasında kalan A.Ş'nin arkadaşına şans eseri birşey olmazken, A.Ş. olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurşunlardan birinin hedefi olan S.A. sol bacağından yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan S.A. tedavi altına alınırken, meydana gelen olay güvenlik kameralarına yansıdı. Olaydan sonra A.Ş. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.