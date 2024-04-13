Teleferik kazasında mahsur kalanlar helikopter ile kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teleferik kazasının ardından tamamlanan kurtarma çalışmaları ile ilgili, "Kurtarma çalışmalarına katılan Hava Kuvvetlerimize ait bir helikopter ile tahliye görevi gerçekleştirildi" açıklamasını yaptı.

MSB, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Antalya'daki teleferik kazası sonrası mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmalarına katılan Hava Kuvvetlerimize ait bir helikopter ile tahliye görevi gerçekleştirildi" ifadelerine yer verdi.

MSB, helikopter ile gerçekleştirilen tahliye çalışmalarının görüntülerini de paylaştı. - ANKARA