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Tekirdağ'da 144 Yıldır Bıçakçılık Mesleği Devam Ediyor

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 5 kuşaktır bıçakçılık yapan Bıçakçı Ailesi, mesleklerini gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

Tekirdağ'da 144 yıldır bıçakçılık mesleğini icran eden Bıçakçı Ailesi, soyadları gibi işlerini de gelecek kuşaklara aktarmaya devam ediyor. 5 kuşaktır bıçakçılık yapan Bıçakçı Ailesi, bu mesleği aileden 6'ncı kuşağa devretmek istiyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan Bıçakçı Ailesi, tarihi Bedesten Çarşısı'ndaki dükkanlarında 1,5 asra yakın bıçakçılık yaparak geçimlerini sürdürüyor. Aile, dedelerinden miras kalan bıçakçılık mesleğini nesilden nesile aktarmak için çalışıyor. Ailenin bıçakçılık mesleğinde 4'üncü kuşak olan Murat Bıçakçı ve 5'inci kuşak olan oğlu Alaattin Bıçakçı, baba oğul birlikte çalışıyor. Aile, dedelerinden miras kalan mesleği çocuklarına ve torunlarına aktarmak istiyor. Beş kuşaktır bıçakçılık mesleğini sürdüren Bıçakçı Ailesi'nin işlerini 140 yılı aşkın süredir bu günlere getiren aile büyüklerinin ilk 4 kuşağına ait fotoğrafları ise iş yerinin başköşesinde asılı duruyor.

144 yıldır bu mesleği yapıyorlar

50 yaşındaki bıçak ustası Murat Bıçakçı, küçüklüğünden beri dedelerinden kalan ata mirası bıçakçılıkla ilgileniyor. Bıçakçı, "Bıçakçılık mesleğini icra ediyoruz. Aşağı yukarı 40 yıldır dükkanda meslekle haşır neşir oluyorum. 144 yıldır, 5 kuşaktır bu mesleği yapıyoruz. Oğlum da Allah'ın izniyle devam edecek. O da mesleğimizi seviyor. Et, peynir kesilecek, mesleğimiz devam edecek. Mesleğimiz gelecek vadediyor. Bu yaşımıza kadar geldik, devam ediyoruz. Vazgeçmek yok. Bu mesleği sürdürmekten mutluyuz. Oğlumu da meslek konusunda yetiştiriyorum. Boynuz kulağı geçecek herhalde. Yakın zamanda göreceğiz inşallah. Soyadımız da Bıçakçı. Allah'ın izniyle bıçakçılığı devam ettireceğiz" dedi.

Dedelerden babaya, babadan oğula

Dedelerinden babasına, babasından ise kendisine kalan bıçakçılık mesleğinde ailenin son ustası olan Alaattin Baran Bıçakçı ise, "23 yaşındayım. Küçüklüğümden beridir hep dükkana gelip gidiyorum. Babamdan gördüğüm, dedemden gördüğüm her şeyi yapmaya çalışıyorum. 144 senedir biz bu işi devam ettiriyoruz. Hala da devam ettireceğimizi düşünüyorum" dedi.

Ailenin bıçakçılık mesleğinde 5. kuşak olan Alaattin Baran Bıçakçı, evlenip çocuk sahibi olması durumunda atalarının mirası bıçakçılık mesleğini çocuğuna öğretip gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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