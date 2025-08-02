TEİAŞ Bölge Müdür Yardımcısı Taner Şancı ve Erzurumspor'un Tribün Lideri Zafer Lömenler Son Yolculuğuna Uğurlandı

TEİAŞ Bölge Müdür Yardımcısı Taner Şancı ve Erzurumspor tribünlerinin emektar ismi, Dadaşlar Grubu'nun simge lideri Zafer Lömenler son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Türkiye Curling Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi de olan ve müzisyen kimliği ile de tanınan Taner Şancı dün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Erzurumspor FK'nın taraftar grubu Dadaşlar'ın tribün lideri Zafer Lömenler ise geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybetmişti.

Erzurum'da sevilen iki isim için bugün tören düzenlendi. Şancı ve Lömenler'in cenazesi Narmanlı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, ETSO Başkanı Saim Özakalın, Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, Siyasi parti ve STK temsilcileri, Erzurumspor taraftarları, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ERZURUM