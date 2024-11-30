Tecde Mahallesi'nde İcra Evrakları Yığılıyor

(MALATYA) - Malatya'nın en büyük mahallerinden biri olan Tecde Mahalle Muhtarlığı, evlere teslim edilmeyen icra ve trafik cezaları ile doldu. Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, "Muhtarlığa gelen evrakların yüzde 50'sini yüzde 60'ını icra evrakları oluşturuyor. Yani icra konusunda bayağı bir sıkıntı var" dedi.

Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, "Evet dediğimiz gibi şu anda postanenin en büyük yükü evrak dağıtımı. Bizde, yüzde 50, yüzde 60 gibi icra evrakları var. Şu evrakların içerisinde 20 tane kağıt varsa bunun en azından 10-12 tanesi icra kağıdı. Yani icra konusunda bayağı bir sıkıntı var yani. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz ve dediğimiz gibi sadece biz ayrı ayrı soy isme göre sıralama yapıyoruz. Şurada yaklaşık 300 adet sadece kağıt var" ifadelerini kullandı.

Muhtar Ali Yiğit, muhtarlığa bırakılan tebligatlar hakkında şunları söyledi:

"Görüntülerden de gördüğünü gibi buraya bırakılanlar, buraya bırakılanlar haricinde evlere dağıtılanlar var. Evde olmayanların evrakları buraya bırakılıyor. Yani demek istiyorum ki günlük yaklaşık 300-500 adetlik bir evrak dağıtımı mahallemizde gerçekleştiriliyor.

Dediğiniz gibi eskiden bizim zamanlarımızda derlerdi; 'bak postacı geliyor, sana selam getiriyor' ama şu an artık o işler değişti. 'Kaç postacı geliyor, sana evrak getiriyor' diyen de var. Hatta vatandaşlar postacı eve geldiği zaman çok merakla, evrak kendisi evde yoksa, bizi arıyor, 'muhtarım postacı bize gelmiş, acaba bir şey mi var' diye merak edip, akşamdan bile, hatta gecenin 11- 12'sinde de bizi arayanlar var.

"Evraklarınızı alınız çünkü icra takiplerinin bildiği 7 günlük süre var"

Muhtarlara bırakılan tebligatlar, Tebligatlar Kanunu'nun 20. maddesi gereğince bırakılıyorlar. Özellikle icra konusundaki duyarlılığımız şudur; o kağıdı gördüğünüz zaman ilgili mahalle muhtarına mutlaka uğrayarak evraklarınızı alınız çünkü icra takiplerinin bildiği 7 günlük süre var. 7 günlük süre geçtiğinde, borcunu kabul etmiş oluyorsunuz. Ayrıca borç sizin olmadığınızı kanıtlamak için ayrıca mahkemeyi gitmek zorundasınız. Bu da zaman kaybına neden oluyor. Hem sizi zamanınızı öldürüyor hem de maddi kayıplarına sebep oluyor. Bu nedenle evde mesela veya siz tatile gittiğinizde zaman, evde olmayacaksanız zaman yazlık-kışlık adres diye bir haber verebilirsiniz. Veyahut da mahalle muhtarından bu şekilde edin, biz 15 günlük veya 1 aylık evde yokuz, numaranızı bırakırsınız, tebligatınız geldiği zaman biz size iletiriz.

"Postanenin en büyük yükü evrak dağıtımı"

Trafik cezalarınızda da olduğu gibi teblig talihinden itibaren 1 ay süre içerisinde yatırdığınız zaman, yüzde 25'lik bir indirim var. Yani şu anda genel olarak e-devlette trafik cezaları geliyor ama görünmeyen de var. Şu andaki tebligat yoğunluğu yaşamamızın nedeni 2023 yılında yazılan gönderilmeyen cezaların, 2024 yılından itibaren gönderilmeye başlamasından dolayı, büyük bir tebligat yoğunluğu yaşanmaktadır. Özellikle şu anda HGS kayıtları, yani gelen evrakların büyük bölümü HGS kayıtları. Yani hızlı geçiş sisteminde ücret ödemeden otoyollarda geçen vatandaşlarımızın e-devlete düşün cezaları. Bu da yoğun bir şekilde gelen evraklar arasında. Dediğim gibi, vatandaşların da özellikle ben diyorum ki dolandırıcılara imkan vermeyelim. Neden derseniz sizin adınıza ilamsız bir takip başlatıp icra kağıdı gönderiyorlar. Siz de o ilhamsız takiplerde 7 gün süreyi kaçırdığınız, bakıyordunuz evinize icra gelmiş.

Evet dediğimiz gibi şu anda postanenin en büyük yükü evrak dağıtımı. Bizde, yüzde 50-60 gibi icra evrakları var. Şu evrakların içerisinde 20 tane kağıt varsa bunun en azından 10-12 tanesi icra kağıdı. Yani icra konusunda bayağı bir sıkıntı var. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz ve dediğimiz gibi sadece biz ayrı ayrı soy isme göre sıralama yapıyoruz. Şurada yaklaşık 300 adet sadece kağıt var. Bir ay içerisinde burada kalan. Dedikleri gibi bunların bir miktarı eve dağıtılıyor. Evrakların muhtarlıkta kalma süresi 3 aydır. 3 ay sonra arşive tekrar gidiyor, kaldırılıyor."