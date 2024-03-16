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Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi Samsun Limanı'nda ziyarete açılıyor

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Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na ait Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi(TCSG DOST), 18 Mart Pazartesi günü Samsun Limanı'nda ziyarete açılacak. Gemiyi ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Samsun Limanı rıhtımında buluşabilecekler.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na ait Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi(TCSG DOST), 18 Mart Pazartesi günü Samsun Limanı'nda ziyarete açılacak.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde konuşlu bulunan Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına ait Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi (TCSG DOST Komutanlığı) 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 10.00 ile 17.00 arasında Samsun Limanı rıhtımında vatandaşlarımızın ziyaretine açılacaktır" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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