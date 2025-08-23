TCG Anadolu'yla Zafer Yolculuğu

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda, Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Zafer Yolculuğu" programı, TCG Anadolu gemisinde başladı.

Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı etkinlikleri kapsamında hayata geçirilen programa akademik, kültürel, sportif ve teknolojik alanlarda başarı gösteren 350 genç davet edildi. Gençler, hem Türkiye'nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu yakından tanıma hem de "Mavi Vatan" vizyonunu yerinde gözlemleme fırsatı bulacak. Yıl boyunca 110 bin genci Çanakkale'deki şehitlikler ve tarihi alanlarla buluşturan büyük organizasyonun lansmanı niteliğindeki yolculuğa, özellikle mühendislik ve teknik bölümlerde öğrenim gören öğrenciler ile milli teknoloji hamlesine ilgi duyan gençlerin katıldığı bildirildi.

Program kapsamında gençlerin TCG Anadolu'nun imkanlarını inceleyeceği, denizdeki görev kabiliyetlerini yerinde göreceği öğrenildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da gün boyunca gemide gençlere eşlik ederek heyecanlarına ortak oldu. Etkinliğe Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Harp Filosu Komutanı Tümamiral M.Baybars Küçükatay, Donanma Harekat Başkanı Tuğamiral Rüştü Sezer, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Mehmet Savaş Eser de katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak "Gençlerimizle birlikte yola çıktık. Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıldönümü olması sebebiyle 110 bin genci Türkiye'nin dört bir yanından Çanakkale'ye getiriyoruz. O savaş anında yaşananları, burada yakinen öğreniyorlar. Özgüveni kazanmış bir millet gençler, geleceğe güvenle bakar. Özellikle milli gururumuzun amiral gemisinde onlara böyle bir tecrübeyi de yaşatmak istedik. Milli teknoloji hamlesi cidden çok önemli. Bizde gençlerimizi her fırsatta böyle noktalarda buluşturuyoruz. Savunma sanayisinde yüzde 20'lerde olan yerlilik oranını yüzde 85'lere çıkarmış bir ülke var. Bölgesinde küresel güç olmaya aday bir Türkiye var. Dört bir yanımızda, savaşlar mevcut. Burada güçlü olmak zorundayız. Bu yolculuğumuzda, İstanbul Boğazı'nda donanma geçiş yapacak. Milletimiz de milli gururumuz TCG Anadolu'yu görmüş olacak. Özellikle üniversitedeki gençlerimizin bunları görmeleri, Türkiye'nin geleceği için çalışmaları ve tecrübelerini paylaşmaları önemlidir. Mavi vatanı savunmak için de böyle teknolojilere sahip olmamız gerekiyor. Yeni yatırımlar devam ediyor. Çelik kubbe başta olmak üzere, milli savunmada büyük yatırımlar var. Gençlerimizin de bunları yakından bilmesini istiyoruz." dedi.

Gençler TCG Anadolu gemisini gezerek görevlilerden bilgi aldılar ve bol bol fotoğraf çektirdiler. - ÇANAKKALE