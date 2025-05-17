TCG Anadolu'nun Milli Mücadele Yolculuğu Başladı

TCG Anadolu'nun Milli Mücadele Yolculuğu Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla TCG Anadolu gemisinin İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktığını duyurdu. Bakan, gençlerle gurur duyduklarını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 'TCG Anadolu ile İstanbul'dan Samsun'a Milli Mücadele Yolculuğu' başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle İstanbul'dan Samsun'a gidecek olan TCG Anadolu gemisinin yolculuğuna başladığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Bak paylaşımında, "Gençlerimizi 19 Mayıs kutlamalarımız kapsamında Milli Mücadele'nin ilk adımının şehri Samsun'a uğurladık. Geçmişten aldığı ilhamla geleceğe yürüyen gençlerimizle gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Fenerbahçe'nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu

Kiralık yolladıkları futbolcu gittiği takımda kral oldu
Demet Akalın tepki gösterdi: Uygulamaya son verin

Demet Akalın görüntülere tepki gösterdi: Gerçekten onur kırıcı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Büyükşehirde zehirli yılan alarmı

Büyükşehirde apartman bahçesinde zehirli yılan alarmı
HAVELSAN'ın BARKAN insansız otonom kara aracının seri üretimi başlıyor

Dengeleri değiştirecek silah Türkiye'de üretilecek
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Premier Lig'de ödül verildi! Altay Bayındır yılın golünü yemiş

Yediği gole ödül verildi
Papa'nın geleceği İznik'te heyecanlandıran keşif

Papa'nın geleceği ilçede heyecanlandıran keşif
Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu

Göğüslerinin kalıbını çıkarttı, o halini gören bir daha baktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.