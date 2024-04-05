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Tayvan'da 7.2 Büyüklüğündeki Depremde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 12'ye Yükseldi

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Tayvan'da 3 Nisan'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien açıklarında 3 Nisan'da yerel saatle 07.58'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin bilançosu artıyor. Çarşamba günü meydana gelen depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında dağlık alanda 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Tayvan itfaiyesi kayıp sayısının 18 olduğunu açıklarken, kayıplar arasında Avusturalya ve Kanadalı 3 kişinin bulunduğunu bildirdi. Arama çalışmaları bölgede meydana gelebilecek toprak kayması endişelerine rağmen sürüyor. Depremde binden fazla kişi de yaralandı.

Son 25 yılın en büyük depremi

Tayvan'da 15,5 kilometre derinlikte kaydedilen 7.2 büyüklüğündeki deprem, 1999'da Nantou şehrinde meydana gelen depremden sonra kaydedilen en büyük deprem olarak kayıtlara geçti.

Tayvan iki tektonik plakanın birleştiği noktada yer alan Tayvan'ın güneyinde 2016 yılında meydana gelen depremde 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. 1999 yılında meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde ise 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. - TAİPEİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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