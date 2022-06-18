Tatvan'da öğrencilerin YKS heyecanı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı başladı.

Milyonlarca adayın emeklerinin karşılığını almak için sabırsızlıkla beklediği YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi başladı. Bitlis il merkezi ile birlikte sınavların yapıldığı merkezlerden biri olan Tatvan ilçesinde de öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri merkezlere gelmeye başladı. ÖSYM'nin 10.00'dan sonra sınav merkezlerine alınmayacağını günler öncesinden duyurmasına rağmen bazı adaylar yine ancak sınava son dakika yetişti. Öğrencilerin oldukça heyecanlı oldukları gözlenirken, aileleri de öğrencileri motive etmeye çalıştı. Sınav saatinin yaklaşmasıyla öğrenciler arama ve evrak kontrolünden sonra sınav merkezlerine alınmaya başladı. Öğrenciler sınavın başlamasıyla birlikte ter dökmeye başlarken, aileleri ise okul bahçesinde dua ederek sınavın bitmesini bekliyor. Bu yıl ilk kez baraj uygulanmayacak sınavın ilk oturumu olan TYT için bugün ter dökecek öğrenciler yarın ise ikinci oturum olan AYT'ye girecek.