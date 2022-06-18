Tatvan'da öğrencilerin YKS heyecanı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tatvan'da öğrencilerin YKS heyecanı

İhlas Haber Ajansı - Hakan Okay - Yerel
 - Güncelleme:

Tatvan'da öğrencilerin YKS heyecanı Bitlis'in Tatvan ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı başladı.

Tatvan'da öğrencilerin YKS heyecanı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı başladı.

Milyonlarca adayın emeklerinin karşılığını almak için sabırsızlıkla beklediği YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi başladı. Bitlis il merkezi ile birlikte sınavların yapıldığı merkezlerden biri olan Tatvan ilçesinde de öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri merkezlere gelmeye başladı. ÖSYM'nin 10.00'dan sonra sınav merkezlerine alınmayacağını günler öncesinden duyurmasına rağmen bazı adaylar yine ancak sınava son dakika yetişti. Öğrencilerin oldukça heyecanlı oldukları gözlenirken, aileleri de öğrencileri motive etmeye çalıştı. Sınav saatinin yaklaşmasıyla öğrenciler arama ve evrak kontrolünden sonra sınav merkezlerine alınmaya başladı. Öğrenciler sınavın başlamasıyla birlikte ter dökmeye başlarken, aileleri ise okul bahçesinde dua ederek sınavın bitmesini bekliyor. Bu yıl ilk kez baraj uygulanmayacak sınavın ilk oturumu olan TYT için bugün ter dökecek öğrenciler yarın ise ikinci oturum olan AYT'ye girecek.

İhlas Haber Ajansı / Hakan Okay - Yerel

Bitlis Tatvan TYT Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title