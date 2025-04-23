İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da şiddetli deprem! Vatandaşlar can havliyle sokağa koştu
İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

6.2'nin şokunu atlatamadan bir deprem daha oldu
Deprem sonrası İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayın

Depremler sonrası İstanbul'da kaos! Valilik peş peşe uyarı yaptı
İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı

İstanbul'da 6.2'lik deprem bilançosu! 151 kişi yaralandı

Tatvan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Tatvan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105'inci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Tatvan Spor Salonu'nda düzenlenen programda saygı duruşu, İstiklal Marşı ve öğrencilerin gösterileri yer aldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105'inci yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi Bitlis'in Tatvan ilçesinde de coşkuyla kutlandı. Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Tatvan Spor Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tatvan Vakıfbank İlkokulu öğrencilerinin düzenlediği programda şiirler ve gösteriler büyük beğeni aldı.

Programa Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, ilçe protokolü, STK ve siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.