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Tariş ve Marmarabirlik Zeytin Sektörünü Değerlendirdi

Tariş ve Marmarabirlik Zeytin Sektörünü Değerlendirdi
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Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği ile Marmarabirlik yönetimleri, zeytin ve zeytinyağı sektörü üzerine bir araya gelerek rekolte, destek ve denetim konularını görüştü. İki başkan, iş birliği ve sürdürülebilir finansman modeline dikkat çektiler.

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Akova ve yönetim kurulu üyeleri, Marmarabirlik'i ziyaret etti. Başkan Hidamet Asa ile bir araya gelen Tariş yöneticileri, zeytin ve zeytinyağı sektörü ile ilgili gelişmeleri gözden geçirdiler.

Zeytin üreticisinin kulağının iki kurumda olduğu bu günlerde genel bir değerlendirme yapılan görüşmede Marmara Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, konuklarla Marmarabirlik'in ürün alımları konusunda görüş alışverişinde bulundu. Asa, "İki kurum arasında iş birliği ve proje olarak gerçekleşecek ticari alışveriş konularının iki kuruma büyük güç vereceğine inanıyorum" dedi.

Başkan Asa ürün alımlarına başladıklarını söyleyerek, bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu ve üretici ortaklara her zamanki gibi destek olmayı sürdüreceklerini belirtti. Asa, "Bu yılın aksine önümüzdeki yılın 'yok yılı' olacağını öngörüyoruz. Marmarabirlik olarak bu konuda tedbir almak istiyoruz" diye konuştu.

Üretimin yüksek olduğu bir sezon geliyor

Görüşmede, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Fikret Akova ise rekolte olarak, gerek dünyada gerekse yurdumuzda geçen yıla göre üretimin yüksek olduğu bir yıl ile karşı karşıya olduğumuzu, bu yıl üretici maliyetlerinin yüksek gerçekleştiğini, üreticinin ayakta kalabilmesi için desteklenmesinin büyük önem taşıdığını, mevcut 100 kuruşluk desteğin artırılmasının isabetli olacağını söyledi.

Sürdürülebilir finansman modeline ihtiyaç var

Fikret Akova, "Finansmanı düzenli ve disiplinli yönetmek son derece önemli. Aynı zamanda, Kooperatif Birlikleri için sürdürülebilir bir finansman modelinin hayata geçirilmesi gerekir. Üreticiye sahip çıkmak için iyi ki Tariş var, iyi ki Marmarabirlik var. Bu iki kuruluşun önemi bu yıl üretici tarafından çok daha iyi görülecektir" diye konuştu.

Denetim ve yaptırımlar artırılmalı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan, taklit-tağşiş yapılan listelerde diğer pek çok gıdada olduğu gibi zeytinyağının da bulunduğunun altını çizen her iki başkan, tağşişin önlenmesi için merdiven altı üretim çok daha sıkı bir şekilde denetlenmesi, etkili yaptırımlar ve caydırıcı cezaların olması ve özellikle e-ticaret alanlarının denetiminin de sıkılaştırılması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Fikret Akova sektörün iki lider kuruluşunun bir araya geldiği bu önemli buluşmadaki nazik ev sahiplikleri için Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa'ya teşekkür ederek, "Bu yılın hem üreticilerimiz hem de sektörümüz için en verimli şekilde tamamlanmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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