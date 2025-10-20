Haberler

Tarım-İş Sendikası Erzurum Şubesi Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Tarım-İş Sendikası Erzurum Şubesi Genel Kurul Toplantısı Yapıldı
Tarım-İş Sendikası Erzurum Şubesi'nde gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Yaşar Çelebi güven tazeleyerek yeniden seçildi. Yapılan seçimde 100 delegeden 97'si oy kullandı.

Türk-İş Konfederasyonuna bağlı Tarım-İş Sendikası Erzurum Şubesi genel kurul toplantısı yapıldı.

Mevcut başkan Yaşar Çelebi'nin güven tazelediği seçimde yönetim organları için seçim yapıldı. İki liste halinde yapılan seçimde 100 delegeden 97 delege oy kullandı, 76 oy alan Yaşar Çelebi yeniden başkan seçilirken diğer aday Mehmet Çakır 21 oy aldı.

Olağan Genel Kurula Türkiye Tarım İş Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

Divan başkanlığını İlhami Polat'ın yaptığı olağan genel kurulda zaman zaman gergin anlar da yaşandı. Seçim sonucunda teşekkür konuşması yapan Yaşar Çelebi, tüm üyelere teşekkür ederek "Hepimiz birimiz birimiz hepimiz için" dedi.

Erzurum Tarım İş Sendikası yönetim kurulu şu şekilde oluştu. Başkan Yaşar Çelebi, Şube Sekreteri Saim Önal, Şube Mali Sekreteri Ahmet Uzun. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
