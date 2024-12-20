Süt Üreticileri Fiyat Açıklamasından Memnun Değil

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Süt Üreticileri Birliği Başkanı Yüksel Gedik, çiğ inek sütü tavsiye fiyatının 17.15 lira olarak açıklanmasına tepki gösterdi. Gedik, "Bu fiyat üreticimizi maalesef kurtarmıyor. Bir bardak çay 20 lira. Bir litre süt 20 lira bile değil. İneklerimiz hep kesime gidecek" dedi.

Ulusal Süt Konseyi, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatını 17,15 TL olarak belirledi. Eskişehir Süt Üreticileri Birliği Başkanı Yüksel Gedik, açıklanan fiyatın çok düşük olduğuna dikkat çekti.

"Süte verilen fiyat 17,15 olmuştur. Bu fiyat üreticimizi maalesef kurtarmıyor" diyen Gedik, "Üreticimiz 20 lira beklentisi içerisindeydi. Tabii ki umduğunu bulamadı. ve burada tabii ki yine üreticimiz ezilmeye devam edecektir. Umduğumuz zammı bulamadığımız için üretici yine zor durumda kalacak. Maliyetleri çok yüksek. Yüksek olduğundan dolayı süt para yapmıyor. Burada sanayicilerimiz de destek veremezse üreticimiz yine zor durumda olacak. Biz 20 lira bekliyorduk. Maalesef olmadı" şeklinde konuştu.

"Üretici hayvanlarını kesmek zorunda kalacak"

Üreticinin hayvanlarını kesmek zorunda kalacağını belirten Gedik, "Hayvanlarımız yine kesilme devam edecektir bu şekilde devam ederse. Sütün acilen iyileştirilmesini bekliyoruz. Sütün 20 lira olması lazım ki en azından ayakta kalabilsin ve para kazanabilsin. Burada para kazanamayınca üreticimiz haliyle zor duruma düşüyor. Bırakmak zorunda kalıyor. Burada ineklerimiz hep kesime gidiyor. Süt gün gün azalıyor burada. Büyük şirketlerimiz var mesela. Bunlar bile zor durumda şu anda. Onlar bile çıkamıyor işin içinden. Çünkü onların da maliyetleri aynı şekilde yüksek. Yem giderleri yüksek. Süt günden güne azalmakta" dedi.

"Üreticilerimizi ne olur desteklesinler"

Yetkililere seslenen Gedik, üreticilerin desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Burada yetkilimize sesleniyorum. Üreticilerimizi ne olur desteklesinler. Fiyatı biraz daha iyileştirsinler. Bu kurtarmıyor çünkü. Biz 17,15'i üreticimize net olarak yansıtamayacağız. Neden? Çünkü bizim de giderlerimiz var. Süt topluyoruz, elektrik giderlerimiz var. Bunları tabi ki kesmek zorundayız. Üreticimize bu fiyat yansımayacak" dedi.

"Her gün 3-5 üyemiz Birlik'ten çıkıyor"

Her gün en az 3-5 tane üyenin süt üretimini bırakarak Birlik'ten ayrıldığını vurgulayan Gedik, "Yeni üyemiz hiç yok. Burada gerçekten zor durumdayız. Üreticimize destek çıkalım. Süt ineklerimiz gerçekten hep kesime gidiyor. Mezbahanelere gidin, orada hep süt ineklerini göreceksiniz. Burada vatandaş kazanamayınca kesmek zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.

"Bir bardak çay 20 lira. Bir litre süt 20 lira bile değil"

"Bir bardak çay 20 lira. Bir litre süt 20 lira bile değil" diyen Gedik, şunları söyledi:

"17 lira yapıldı daha yeni. Bu da gerçekten çok üzücü. Süt zor kazanılan bir şey. Zor üretim yapılıyor. Süt kurtarsın ki insanlar çalışsın. Kırsalda gençler kalmadı. Bu süt para yapmış olsa, orada kalacak insanlar. Bakanımıza buradan yine sesleniyorum. Sütü tekrar güncelleyin, iyileştirin istiyoruz."