Üye Girişi
Haberler
Türk-İş'in teklifi sonrası asgari ücrette tüm hesaplar değişti
Türk-İş'in teklifine göre hesaplandı! İşte kalem kalem yeni maaşlar
DEM Parti heyeti ile Öcalan arasında yapılacak görüşmenin tarihi netleşti
DEM Parti ile Öcalan arasındaki görüşmenin tarihi netleşti
Erdoğan: İsrail'in Suriye'yi işgali kabul edilemez, bölgeyi tehdit eden saldırganlık durdurulmalı
İsrail'in Suriye'yi işgali sonrası Erdoğan'dan dünyaya çağrı
2024'te en çok haber olan siyasi parti liderleri
Siyasetin nabzını tutan rapor! Zirvedeki isim fark attı

Süt Üreticileri Fiyat Açıklamasından Memnun Değil

Süt Üreticileri Fiyat Açıklamasından Memnun Değil
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Süt Üreticileri Birliği Başkanı Yüksel Gedik, çiğ inek sütü tavsiye fiyatının 17.15 lira olarak belirlenmesine tepki gösterdi. Üreticilerin zor durumda kaldığını ve hayvanlarını kesmek zorunda kalacaklarını belirtti.

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Süt Üreticileri Birliği Başkanı Yüksel Gedik, çiğ inek sütü tavsiye fiyatının 17.15 lira olarak açıklanmasına tepki gösterdi. Gedik, "Bu fiyat üreticimizi maalesef kurtarmıyor. Bir bardak çay 20 lira. Bir litre süt 20 lira bile değil. İneklerimiz hep kesime gidecek" dedi.

Ulusal Süt Konseyi, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatını 17,15 TL olarak belirledi. Eskişehir Süt Üreticileri Birliği Başkanı Yüksel Gedik, açıklanan fiyatın çok düşük olduğuna dikkat çekti.

"Süte verilen fiyat 17,15 olmuştur. Bu fiyat üreticimizi maalesef kurtarmıyor" diyen Gedik, "Üreticimiz 20 lira beklentisi içerisindeydi. Tabii ki umduğunu bulamadı. ve burada tabii ki yine üreticimiz ezilmeye devam edecektir. Umduğumuz zammı bulamadığımız için üretici yine zor durumda kalacak. Maliyetleri çok yüksek. Yüksek olduğundan dolayı süt para yapmıyor. Burada sanayicilerimiz de destek veremezse üreticimiz yine zor durumda olacak. Biz 20 lira bekliyorduk. Maalesef olmadı" şeklinde konuştu.

"Üretici hayvanlarını kesmek zorunda kalacak"

Üreticinin hayvanlarını kesmek zorunda kalacağını belirten Gedik, "Hayvanlarımız yine kesilme devam edecektir bu şekilde devam ederse. Sütün acilen iyileştirilmesini bekliyoruz. Sütün 20 lira olması lazım ki en azından ayakta kalabilsin ve para kazanabilsin. Burada para kazanamayınca üreticimiz haliyle zor duruma düşüyor. Bırakmak zorunda kalıyor. Burada ineklerimiz hep kesime gidiyor. Süt gün gün azalıyor burada. Büyük şirketlerimiz var mesela. Bunlar bile zor durumda şu anda. Onlar bile çıkamıyor işin içinden. Çünkü onların da maliyetleri aynı şekilde yüksek. Yem giderleri yüksek. Süt günden güne azalmakta" dedi.

"Üreticilerimizi ne olur desteklesinler"

Yetkililere seslenen Gedik, üreticilerin desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Burada yetkilimize sesleniyorum. Üreticilerimizi ne olur desteklesinler. Fiyatı biraz daha iyileştirsinler. Bu kurtarmıyor çünkü. Biz 17,15'i üreticimize net olarak yansıtamayacağız. Neden? Çünkü bizim de giderlerimiz var. Süt topluyoruz, elektrik giderlerimiz var. Bunları tabi ki kesmek zorundayız. Üreticimize bu fiyat yansımayacak"  dedi.

"Her gün 3-5 üyemiz Birlik'ten çıkıyor"

Her gün en az 3-5 tane üyenin süt üretimini bırakarak Birlik'ten ayrıldığını vurgulayan Gedik, "Yeni üyemiz hiç yok. Burada gerçekten zor durumdayız. Üreticimize destek çıkalım. Süt ineklerimiz gerçekten hep kesime gidiyor. Mezbahanelere gidin, orada hep süt ineklerini göreceksiniz. Burada vatandaş kazanamayınca kesmek zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.

"Bir bardak çay 20 lira. Bir litre süt 20 lira bile değil"

"Bir bardak çay 20 lira. Bir litre süt 20 lira bile değil" diyen Gedik, şunları söyledi:

"17 lira yapıldı daha yeni. Bu da gerçekten çok üzücü. Süt zor kazanılan bir şey. Zor üretim yapılıyor. Süt kurtarsın ki insanlar çalışsın. Kırsalda gençler kalmadı. Bu süt para yapmış olsa, orada kalacak insanlar. Bakanımıza buradan yine sesleniyorum. Sütü tekrar güncelleyin, iyileştirin istiyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel
img

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekildi
img

Tarihte bir ilk: Çırılçıplak oturup izlediler
img

Programına çıkardığı ismi serbest bırakan savcıya sitem etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıla bebeğin iddianamesinde kan donduran detaylar: Anne kanlı bezi çöpe atmış
Sıla bebeğin iddianamesinde kan donduran detaylar
Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı
Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gelen bir mesaj ortalığı karıştırdı
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde abdest alırken görüntülendi
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde böyle görüntülendi
Suriye'nin yeni bayrağı 24 saat süren mesailerle Türkiye'de üretiliyor
Esad sonrası paraya para demiyorlar
Konuğundan Esra Erol'a şok çıkış: Bulamıyorsanız Müge Anlı'ya çıkalım
Canlı yayında Esra Erol'a hiç söylenmeyecek bir şeyi söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı

Son Dakika Haberleri

MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Manavgat 20-21 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kızılcık Şerbeti 81. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! İstanbul İSKİ su kesintisi! 20-21 Aralık Büyükçekmece, Kartal, Pendik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Turgut Toydemir öldü mü, neden öldü? KOSKİ Konya su kesintisi! 20-21 Aralık Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kızılcık Şerbeti 81. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! BUSKİ Bursa su kesintisi! 20-21 Aralık Yıldırım, Nilüfer, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 21 Aralık Roblox erişim engelinde son durum! Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 81. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV 20 Aralık Canlı izle! CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Eyüpspor Fenerbahçe maçı nereden izlenir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.