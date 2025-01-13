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Esad sonrası Suriye'de araç fiyatlarında sert düşüş

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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesi ve Esad'ın ülkeyi terk etmesi sonrası ekonomik toparlanma sürüyor. Rejimin devrilmesinin ardından araç fiyatlarında önemli bir düşüş yaşandı. İdlib'ten Şam'a araç geçişinin artmasıyla birlikte, bazı otomobillerin fiyatları 27 bin dolardan 10 bin dolara kadar geriledi. Suriyeliler, önceki fiyatlara oranla şu an 10 araba alınabileceğini de söylüyor.

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından araç fiyatlarında düşüş yaşanırken, araç alım ve satımında artış görüldü.

ARAÇ TİCARETİ HIZLANDI

Suriye'de hayat pahalılığı ve geçim sıkıntılarına neden olan 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasıyla refah seviyesindeki yükseliş ve ekonomide iyiye gidiş sürüyor. Rejimin devrilmesinin ardından İdlib'ten araç geçişinin yaşandığı başkent Şam'da tavan olan araç fiyatlarında gözle görülür düşüş yaşandı. Suriyeliler, fiyatlarda yaşanan düşüşle araç alım ve satımında artış olduğunu belirtti.

Esad sonrası Suriye'de araç fiyatlarında sert düşüş

"İNSANLAR FİYAT DAHA DA DÜŞECEĞİ İÇİN ALMAKTAN KORKUYOR"

Rejimin devrilmesinin ardından araç fiyatlarında çok büyük düşüş olduğunu kaydeden Abdullah Nana, "Aracın fiyatı rejim devrilmeden önce 27 bin dolardı, bu gün fiyatı 10 bin dolar. İnsanlar fiyatların düşeceği için araba almaktan korkuyor ama gün geçtikçe satış artıyor. Aracın fiyatını temizliği belirliyor" dedi.

"REJİM DEVRİLDİKTEN SONRA ARAÇ FİYATLARI DAHA İYİ DURUMDA"

Suriyeli Hişam Esadad ise, "Rejim devrildikten sonra araç fiyatları daha iyi durumda. Mesela bu araba 40 bin dolardı, şu an 6 bin ile 10 bin dolar arasında. Arabanın temizliğine göre fiyatı değişiyor. Şu an araç satışı daha iyi durumda" ifadelerini kullandı.

Esad sonrası Suriye'de araç fiyatlarında sert düşüş

"ÖNCEKİ FİYATLARA ORANLA ŞU AN 10 ARABA ALINIR"

Önceki fiyatlara oranla şu an 10 araba alınabileceğini ifade eden Heysam Elbiyd, "Bu araba rejim devrilmeden önce 40 bin dolardı, şimdi 5 bin dolar. Önceki fiyata göre şimdi 10 araba alırsın" diye konuştu.

Esad sonrası Suriye'de araç fiyatlarında sert düşüş
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSoner Tekin:

Suriyelilere yeni iş kapısı açıldı şimdi bol bol araç getirip satarlar Türkiye'de

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Haber Yorumlarıveysel sarıkaya:

haberin başlığı beyin yakıyor

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Haber YorumlarıRıdvan Bucak:

Türkiye’de olsa tam tersi olurdu okadar mefetçi ve çıkarcı bir milletiz

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Daha 10 gun kadar once bu haber sitesinde demisti ki; suriyede arac fiyatlari cok artti. simdi dustu... lan karar verin kardesim... artti mi azaldi mi?

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Haber YorumlarıBEYGO VIDEO:

Türkiye'de iktidar değişirse demekki fiyatlar düşer

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