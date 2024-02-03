Sungurlu'da Telefon Dolandırıcılığına Karşı Uyarılar Devam Ediyor

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyarmaya devam ediyor.

Polis ekipleri öğle namazı öncesinde vatandaşlara, kendilerini savcı, polis ve askeri personel olarak tanıtıp telefonla arayarak altın yada para isteyenlere karşı vatandaşları bilgilendiren polis ekipleri, arayanları dikkate almamaları ve kişisel bilgilerinin paylaşılmaması yönünde uyarılarda bulundu. Ekipler ayrıca vatandaşların yoğun olarak kullandığı otobüs durakları, banka ATM'ler gibi yerlere afiş asmaya ve vatandaşlara broşür dağıtmaya devam ediyor. - ÇORUM