Sunar Yatırım'dan Biyobozunur Ürünler İle Sıfır Atık Hedefi

İstanbul'da düzenlenen World Food İstanbul Fuarı'na katılan Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve Ceo'su Mustafa Nuri Çomu, firması tarafından mısır nişastasından üretilen doğada 180 gün içinde mikroplastik bırakmadan kaybolan 'biyobozunur' market poşeti ağırlıklı ürünlerini anlatarak, "Bu ürünü son 4 yıldır seri üretimde üretiyoruz ve Avrupa'da çeşitli ülkelere, süpermarket, eczane zincirlerine, İtalya'da Romanya'da biz bunu sağlıyoruz" dedi.

İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde 2-5 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen World Food fuarı 2'nci gününde yerli ve yabancı firmalar, temsilcileri ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgili gördü. Fuara katılan firmalar arasında Sunar Yatırım'da yer aldı. Sunar Yatırım standında üretilen, un, mısır yağı ve nişasta ürünlerin yanı sıra, firması tarafından mısır nişastasından üretilen doğada 180 gün içinde mikroplastik bırakmadan kaybolan, poşet, çatal, bardak, pipet gibi ürünlerinde tanıtımı yapıldı. Ürünlerin birçok Avrupa ülkesine ihraç edildiği öğrenildi.

Çomu, fuarda bulunmaktan dolayı mutluluğunu dile getirerek, "Uzun süredir bu fuara katılıyoruz. Gerçekten her sene daha sene gelişen iyileşen bir fuar görüyoruz. Burada olmaktan mutluyuz, İstanbul'da dünyanın merkez noktalarından birisi olarak Avrupa'dan, Asya'da ve Afrika'dan tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ile buluşma fırsatı buluyoruz. İstanbul'da dünyanın dört bir yanından iş paydaşlarımız ile olmaktan büyük keyif alıyoruz. Beklentimizin çok üzerinde ilgi görüyoruz. Şu anda Türkiye'de maliyetler noktasında ihracat noktasında bir düşüş var ama bu düşüş bütün dünyaya sirayet etmiş durumda. Bütün dünya gıda ürünlerinden daha düşük maliyetler arıyor araştırıyor. Bizlerde bunun için farklı çözümler üretmeye gayret ediyoruz. İçinde bulunduğumuz farklı sektörlerde, yağ, un, nişasta bazlı ürünler hayvan yemi ve biyobozunur ürünlerde bunu sağlamaya gayret ediyoruz. Bu inovasyon neticesinde de rekabetçi olmaya çalışıyoruz" dedi.

"Bu ürünü son 4 yıldır seri üretimde üretiyoruz"

Çomu, firma olarak biyobozunur plastik hammaddeler ürettiklerini ve Avrupa'da dahil birçok ülkeye ihraç ettiklerini ifade ederek, "Biz aslında tarıma dayalı bir gıda sanayi firması olarak yola çıktık. Şu anda tarıma dokunan bütün ürünlere girmeye gayret ediyoruz. Bu da bizim en son geliştirdiğimiz ürünler arasında. Biyobozunur malzeme olarak nişasta bazlı olarak doğada çözülebilir malzemeler üretiyoruz. Bu gördüğünüz ürün tamamen plastiklere alternatif olarak kullanılabilir. 180 günde doğada toprakta çözülebilecek bir ürün. Bu ürün dünyada bütün geçerli sertifikalarını almış durumda. Avrupa'da, Çin'de ve Dubai'da birçok ülkede zorunlu olarak kullanılıyor. Ülkemizde de tercihen kısmen kullanılıyor. Daha çok desteklenmesi noktasında bu ürünün kullanılmasına ve sayın Emine Erdoğan hanımefendinin destek vermiş olduğu 'sıfır atık' ilkelerine en uygun ürünlerden birisi olacağına açıkçası eminiz. Bu ürünü son 4 yıldır seri üretimde üretiyoruz ve Avrupa'da çeşitli ülkelere, süpermarket, eczane zincirlerine, İtalya'da Romanya'da biz bunu sağlıyoruz. Daha çok yaygınlaşması için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL