Sultanhisarlı Öğrencilerden Vefa Dolu Hediye

Aydın'ın Sultanhisar ilçesi Kabaca Kavaklı İlkokulu öğretmen ve öğrencileri yürüttükleri proje kapsamında vefa ve sevgilerini göstermek için hazırladıkları portakal dolu kolileri, öncesinde Sultanhisar Kaymakamlığı yapan Furkan Alpay'ın şu anda görev yaptığı Düzce Çilimli'deki Şerefiye Okulu'na gönderdi.

Sultanhisar Kabaca Kavaklı İlkokulu öğrencileri " Yürüttükleri Paylaşıyoruz Tanıyoruz Vefa ile Anıyoruz" projesi etkinliklerini sürdürüyor. Daha önce Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde kaymakamlık yapan ve halkın sevgisini kazanan, şu an Düzce- Çilimli Kaymakamı olarak görev yapan Furkan Alpay'a Sultanhisar halkı adına vefa ve sevgilerini göstermek için harekete geçti. Sultanhisarlı öğrenciler, okul bahçelerinde yetiştirip elleriyle topladıkları portakalları Düzce Çilimli Kaymakamlığı ve 100 öğrencili Şerefiye İlkokulu öğrencilerine gönderdiler.

Portakal paketlerini teslim alan Düzce Çilimli Şerefiye İlkokulu öğrencileri teşekkür videosu gönderirken, Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay'da soysal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sultanhisar' daki öğretmen ve öğrencilere bu güzel davranışları için teşekkür etti.

Sultanhisar Kabaca Kavaklı İlkokulu Müdürü Ahmet Tokkaya ise iyilikleri paylaşmanın toplumda yaygınlaşması adına projelerinin süreceğini ifade etti. - AYDIN