Son dakika haberleri | Samsun Kadın Dayanışması'nın Eyleminde Gözaltına Alınan Çelik: "Yaka Paça Sürüklendik, Kollarımızda Tırnak İzleri Var"

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Samsun Kadın Dayanışması'nın dün Atakum sahilinde İran'da Mahsa Amini'nin başörtü kuralına uymadığı gerekçesiyle öldürülmesini protesto etmek için düzenlediği eyleme güvenlik güçleri müdahale etti. Gözaltına alınan 12'si kadın 13 kişi gece yarısı serbest bırakıldı. Gözaltına alınan Fatma Şen Çelik, yaka paça sürüklenerek gözaltına alındıklarını, bedenlerinde morluklar oluştuğunu ileri sürerek, "Kimi arkadaşlarımızın kollarında tırnak izleri vardı" dedi.

Samsun Kadın Dayanışması, dün Atakum sahilinde İran'da öldürülen Mahsa Amini için protesto etmek istedi. Güvenlik güçleri, Yeşilyurt AVM önünde toplanarak yürümeye başlayan eylemciler barikat kurarak izin vermedi. Barikatı geçmek isteyen 12'si kadın 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 13 kişi, gece yarısı serbest bırakıldı.

"BU DURUMA SESSİZ KALAMAZDIK KALMADIK DA"

Gözaltına alınanlardan Fatma Şen Çelik, gözaltına alınırken şiddete maruz kaldıklarını ileri sürdü. Çelik, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz günlerde İran'da polis tarafından başörtüsü kuralına uymadığı gerekçe gösterilerek katledilen Mahsa Amini için birkaç gündür ülke genelinde ve kentimizde de eylemlilikler planlanıyor. Bugün de ülke genelinde eş zamanlı bu katliama ses olabilmek, yanıt olabilmek, itirazımızı dile getirebilmek için eş zamanlı eylemlilikler planlanmıştı. Amacımız, Mahsa Amini şahsında tüm kadın katliamlarına karşı ses olabilmek itirazımız yükseltmek ve dayanışma içerisinde olduğumuzu gösterebilmekti. Ancak daha yürüyüşümüze başlamadan evvel polisin engeliyle karşı karşıya kaldık. Bize hiçbir şekilde buna izin verilmeyeceğini eğer bunu yapacağımız takdirde gözaltına alınacağımızla ilgili tehditvari bir tarzda konuşmalarıyla karşı karşıya kaldık. Bunu yaparken şunu neden düşünmezler acaba?

Bu ülkede her gün kadınlar katlediliyor. Her gün kadınlar şiddete, tacize tecavüze uğruyor. Evet, bizde kadınlar olarak, bizlerin yaşadığı kadın arkadaşlarımızın, kız kardeşlerimizin yoldaşlarımızın yaşadığı bu duruma, bir itirazımız, bir isyanımız elbette olacak. Biz Samsunlu kadınlar olarak bu duruma sessiz kalamazdık, kalmadık da. Bizim buradaki amacımız, kadınların karşılaştığı bu yaşam alanlarından uzaklaştırma, katledilme, öldürülmesine ilişkin itirazımızı dile getirmekti. Bu kadar şiddet olayıyla karşı karşıya kalındığında kadınlar katledilirken öldürülürken sesini çıkarmayan polis, bu duruma itiraz edenleri gözaltına almaya çalışması ya da itirazını dile getirenleri susturmaya, korkutmaya, yıldırmaya çalışmasının elbette bir amacı var. Çünkü bu devlet kadınların gücünden korkuyor. Kadınların itirazından korkuyor ve bu yüzden yükselen her sesi engellemeye çalışıyor.

"YAKA PAÇA SÜRÜKLENDİK, KOLLARIMIZDA TIRNAK İZLERİ VAR"

Gözaltına almaya çalışırken de yani orada yaka paça sürüklendik. Vücudumuzun çeşitli yerlerinde o zorlama durumunda morluklar oluştu. Kimi arkadaşlarımızın kollarında tırnak izleri vardı. Yani tırnaklarıyla hasarlar vererek bizleri gözaltına aldılar. Bunlar elbette bizim, bundan sonraki süreçte de itirazımızı daha güçlü dile getireceğimiz durumlardır. ve bu devlet bunu bilmeli ki, her ne olursa olsun, biz yaşam alanlarımızdan, özgürlüğümüzden, sokaklardan, asla vazgeçmeyeceğiz. Bedenimiz bizim kıyafetimiz bizim."