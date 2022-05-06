Lütfü Savaş:  "Tribünlerde Gençlerin, Çocukların ve Kadınların Olması Futbola Ayrı Renk Katıyor"

HATAY (ANKA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, Hatayspor kadın futbol takımını 1207 Antalyaspor maçında yalnız bırakmadı. Kadınların sahada ve tribünde daha fazla yer almasının sporu daha güzel hale getirdiğini belirten Savaş, "Tribünlerde gençlerin, çocukların ve kadınların olması futbola ayrı renk katıyor. Sporda kadınlarımızın daha fazla yer almasını istiyoruz" dedi.

Bu sene ilk kez Süper Lig'de mücadele eden bordo-beyazlı futbolcuları Kırıkhan'da oynadığı maçta tribünden destekleyen Savaş maç sonunda açıklamalarda bulundu.

SAVAŞ: "ÖNÜMÜZDEKİ YIL LİGE RENK KATACAĞIZ"

Kadın futbol takımının süper lige alışmaya çalıştığını söyleyen Savaş, "Kadın futbol takımımız ilk kez bu yıl süper ligde mücadele ediyor. Yöneticilerimiz, hocamız ve futbolcularımız özveriyle çalışıyor. Ekip olarak buraya alışmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki yıl çok daha iyi bir takımla erkek futbol takımımız gibi lige renk katacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"SPORDA KADINLARIMIZIN DAHA FAZLA YER ALMASINI İSTİYORUZ"

Kadınların sahada, tribünde daha fazla yer almasının sporu daha güzel hale getirdiğini vurgulayan Savaş, "Kadın varsa bereket, huzur ve fair-play oluyor. Stadyumlarda daha huzurlu maç seyrediliyor. Tribünlerde gençlerin, çocukların ve kadınların olması futbola ayrı renk katıyor. Hangi sonuç alınırsa alınsın Hatay şehri takımlarını bağrına basıyor. Sporda kadınlarımızın daha fazla yer almasını istiyoruz" dedi.

Alınan sonuçlardan çok ortaya koyulan mücadelenin daha önemli olduğunu da sözlerine ekleyen Savaş, sahada mücadele eden tüm takımı tebrik etti.

RAHMİ VARDI: "SENEYE İLK BEŞTE BİTİRECEK BİR TAKIM KURACAĞIZ"

Hatayspor Genel Sekreteri Rahmi Vardı da gelecek sezon Hatay'a yakışan bir kadro kuracaklarını söyledi. Takımı hiçbir maçta yalnız bırakmayan bordo-beyazlı taraftarlara seslenen Vardı, "Maçlarımızı tek bir yerde tüm ilçelerimizde oynuyoruz. Taraftarlarımız bizi hiçbir yerde yalnız bırakmıyor. Seneye ilk beşte bitirecek bir takım kuracağız. Bu konuda Başkanımız Lütfü Savaş'ın ve hocamızın çalışmaları devam ediyor" diyerek taraftarlara da mesaj verdi.

Teknik direktör İlknur Aktaş ise gelecek sezon yapılanması hakkında konuştu.

Göreve başladığı günden itibaren pozitif futbol oynamaya çalıştıklarını belirten Aktaş, "Play-out oynayacak olsak da ligde kalacağımıza inanıyorum. Yeni sezonda üst sıraları hedefleyen bir kadro kuracağız. Gelecek sene taraftarlarımız bambaşka bir Hatayspor izleyecek" dedi.