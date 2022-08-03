Son dakika haberi! Sungurlu Barajı'na İlişkin Çed Olumlu Raporunun İptali Yönündeki Karar, Danıştay Tarafından Bozuldu

Kocaeli'nin Kandıra İlçesi'nde yapılması planlanan Sungurlu Barajı projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verdiği ÇED olumlu raporuna ilişkin İstanbul 12. İdare Mahkemesi'nin iptal kararı Danıştay 6. Dairesi kararı ile bozuldu. Bölge halkından Ziraat Yüksek Mühendisi Hüseyin Yüce, "Davayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız. Buradan da bir sonuç alamazsak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) kadar gideceğiz. Mücadelemiz devam edecek" dedi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yapılması planlanan Sungurlu Barajı ile ilgili 2018 yılında hazırlanan ilk Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu ile mahkeme sürecinde hem İstanbul 11. İdare Mahkemesi hem de Danıştay tarafından rapora itiraz eden bölge halkı lehine karar verilmişti.

Bakanlık, ikinci ÇED Olumlu Raporu ise Nisan 2020 yılında hazırlanmıştı. Bölgede yaşayan yurttaşlar raporu tekrar mahkemeye taşımıştı. İstanbul 12. İdare Mahkemesi, Sungurlu Barajı ile ilgili ÇED Raporu'nu iptal etmişti.

Devlet Su İşleri ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; ÇED Raporu'nun iptalinin temyiz etti. Ancak Danıştay 6. Dairesi; bakanlığın temyiz talebini yerinde buldu ve İstanbul 12. İdare Mahkemesi'nin ÇED Olumlu Raporu'nun iptali yönündeki kararını bozdu. Karar, oyçokluğu ile alındı.

Ziraat Yüksek Mühendisi Hüseyin Yüce, Danıştay kararını; "Rapor, bölgeyi tariflemiyor. Çıkan kararın ardından davayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız. Buradan da bir sonuç alamazsak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) kadar gideceğiz. Mücadelemiz devam edecek" dedi.