Son dakika haberi | Hatay Büyükşehir Başkanı Savaş Başarılı Öğrenciler ile Bir Araya Geldi

Son dakika haberler... Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Destek Eğitim Merkezi ve Hatay Kent Arşivi Kütüphanesi’nde LGS (Liselere Giriş Sınavı) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) Belediye’nin ücretsiz imkânları ile hazırlanarak başarı elde eden öğrenciler Hatay’ın gururu oldu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da her iki sınavda da başarılı olan öğrenciler ile buluştu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Destek Eğitim Merkezi ve Hatay Kent Arşivi Kütüphanesi'nde LGS (Liselere Giriş Sınavı) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) belediyenin ücretsiz imkanları ile hazırlanarak başarı elde eden öğrenciler Hatay'ın gururu oldu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da her iki sınavda da başarılı olan öğrenciler ile buluştu.

HBB merkezilerinde YKS'ye hazırlanan öğrenciler, Türkiye'nin birçok üniversitesinin tıp, diş hekimliği, hukuk, mühendislik, öğretmenlik, mimarlık, psikoloji, sosyal hizmetler, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve ilahiyat gibi bölümleri kazanan öğrencilerin yanı sıra birçok öğrenci de ön lisans bölümlerine yerleşti. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da her iki sınavda da başarılı olan öğrenciler ile buluştu.

"EĞİTİME ÇOK ÖNEM VERİYORUZ"

Başkan Savaş, "Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak yıllardır eğitime çok önem veriyoruz. Özellikle ihtiyaç sahibi olan çocuklarımızın gerek liseye gerekse üniversiteye hazırlanması konusunda desteklerimiz devam ediyor. Geçen yıllardan beri eğitim merkezimizde kurslar açmıştık. Bu sene de kütüphanemizde KPSS ve YKS kursları açtık. İki merkezimizde toplamda 120 lisans,12 ön lisans ve 6 çocuğumuza da nitelikli liseyi kazandırdık. Bundan dolayı çok mutluyuz" dedi.

"BİZ EĞİTİME VE EĞİTİMCİYE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Savaş konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"İnşallah bu çocuklarımız gelecekte ülkemizin önemli yerlerinde hizmet verecekler. Bu sene 750 öğrencimizi üniversiteye hazırlayacağımız çok nitelikli ve kaliteli bir kurs açma hayalimiz var. Bu hayalimizi gerçekleştirmek için çok çaba sarf ediyoruz. Biz eğitime ve eğitimciye destek vermeye devam edeceğiz."

Üniversite ve lise sınavlarında başarılı olan öğrenciler, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin sağlamış olduğu imkanlar sayesinde önemli başarılar elde ettiklerini ifade ederek Lütfü Savaş'a vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti.