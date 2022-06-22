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Son dakika... Başkan Güler, 'Enerji yatırımı ilçemize modern bir çehre kazandıracak'

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika... Başkan Güler, 'Enerji yatırımı ilçemize modern bir çehre kazandıracak'

Son dakika haber: Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'in girişimleri sonucunda ilçede başlatılan Enerji Nakil Hatları'nın yer altına alınması ve tesis iyileştirme çalışmalarının ikinci etabı olan Çarşı ve Soğukkuyu Mahallesi'nde çalışmalar başladı.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'in girişimleri sonucunda ilçede başlatılan Enerji Nakil Hatları'nın yer altına alınması ve tesis iyileştirme çalışmalarının ikinci etabı olan Çarşı ve Soğukkuyu Mahallesi'nde çalışmalar başladı.

Soğukkuyu Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceleyen ve süreç hakkında bilgi alan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, "Enerji nakil hatlarında, olumsuz hava şartlarından ve zamandan kaynaklanan sorunları ortadan kaldırmak ve ilçemizde nüfus artışıyla doğru orantılı artan enerji ihtiyacını en verimli şekilde hemşehrilerimize sağlayabilmek adına başlattığımız projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Toplam maliyeti 60 Milyon TL'yi bulan bu yatırım sayesinde sorunları ortadan kaldırmanın yanı sıra elektrik hatlarının neden olduğu görüntü kirliliği ortadan kalkacak, Köşk'ümüz modern bir çehre kazanacak. Serdaroğlu ve Altıeylül Mahallelerimizin tamamlanmasıyla Soğukkuyu ve Çarşı Mahallelerimizde başlayan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu mahallelerimizde ki çalışmaları da kısa bir sürede tamamlayarak bir an önce tesis iyileştirme çalışmalarına geçilmesini hedefliyoruz. Modern kentleşme yolunda ilçemizi ilerilere taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nuri Güler Yerel Haberler Son Dakika

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