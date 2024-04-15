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Söke İlçesi Bayram Tatilinde 53 Ton İşlenmiş Balık İhraç Etti

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Aydın'ın Söke ilçesinde bayram tatilinde 53.189 kilogram işlenmiş balık ihracatı gerçekleştirirken, ihracatın resmi işlemleri Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle yürütüldü.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ihracatın her aşamasında gerekli denetimleri yaparak, ürünlerin kalitesini ve güvenilirliğini sağlamaya özen gösterdi. Yapılan ihracatın ilçe ekonomisine büyük katkı sağladığını belirtilirken, ihracatların ilçenin tarım ve hayvancılık potansiyelinin yanı sıra deniz ürünleri sektöründeki gücünü de ortaya koyduğu vurgulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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