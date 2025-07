İzmir'de Korsan Taşımacılığa Son!

İzmir'in uğrak yerlerinden Kordon ve Alsancak'ta korsan taşımacılığa karşı harekete geçen İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile Kordon İş Adamları Derneği, iş birliği protokolü imzaladı. Buna göre Kordon'da yer alan eğlence mekanlarına, korsan taşımacılık yerine taksilerin kullanılmasını içeren bilgilendirme afişleri asılacak.

İzmir'in gözde bölgelerinden Kordon ve Alsancak'ta korsan taşımacılığın önlenmesi amacıyla İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile Kordon İşadamları Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, bölgedeki eğlence mekanlarına korsan taşımacılık yerine taksi kullanımını teşvik eden bilgilendirme afişleri asılacak. Hazırlanan afişler, hem vatandaşları yasal taşımacılık konusunda bilinçlendirmeyi hem de korsan ulaşımın oluşturduğu güvenlik risklerine dikkat çekmeyi hedefliyor. Uygulamanın ilerleyen süreçte kentin diğer yoğun bölgelerinde de yaygınlaştırılması planlanıyor.

Taksilere, restoranlara asılacak

İmzalanan protokolle ilgili açıklamalarda bulunan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "İzmir Şoförler Odası olarak, bugün itibarıyla korsan taşımacılıkla ilgili vatandaşlarımızın karşılaşabileceği tehlikeli durumlara dikkat çekmek amacıyla, kamu spotu niteliğinde broşürler bastırdık. Bu broşürlerde, taksiyi tercih etmeleri gerektiğini vurgularken, taksi dışında korsan araç tercih edilmesi durumunda karşılaşılabilecek riskleri de kısa ve öz başlıklar halinde ifade ettik. Broşürlerimizi; taksilerin arka camlarında, taksi duraklarında, restoranlarda, eğlence merkezlerinde ve AVM giriş-çıkışlarında sergileyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek adına bir farkındalık çalışması başlattık. Bu çalışmanın paralelinde, İzmir'in en önemli eğlence merkezlerinden biri olan Alsancak Kordon bölgesinde de faaliyet yürütüyoruz. Bu bölge, İzmir'in adeta vitrini konumundadır. Eğlence mekanlarından çıkan vatandaşlarımızın büyük kısmı ulaşım için taksiyi tercih etmektedir. Bu nedenle Kordon İşadamları Derneği Başkanı, aynı zamanda yakın dostum Ömür Şanlı ile birlikte, kentte bir ilke imza atarak örnek bir iş birliği protokolünü az sonra imzalayacağız. Bu protokol kapsamında, Kordon'daki restoran ve işletmelerde de aynı bilgilendirici broşürlerin sergilenmesini sağlayarak, yasal çerçevede hizmet veren esnafımıza destek sağlanmış olacak. İzmir'in vitrinlerinden biri olan Kordon'da başlattığımız bu bilinçlendirme çalışmasının, hem vatandaşlarımızın güvenliği hem de mesleki dayanışmanın güçlendirilmesi adına önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"Korsan aracın bagajında uyuşturucu madde veya ruhsatsız bir silah olduğunu bilebilir misiniz"

Korsan taşımacılıkla ilgili vatandaşların yaşayabileceği sıkıntıları da ele alan Özkan, "Korsan taşımacılık adı üzerinde yasal olmayan bir faaliyettir. Nasıl ki gıda ürünlerinin yasa dışı yollarla üretilip satılması insan sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturuyorsa, taşımacılıkta da aynı risk geçerlidir. Örneğin, bir vatandaşımız, fiyatı daha uygun bulduğu için korsan bir aracı tercih ediyor. Benim 150 liraya götürdüğüm bir yere korsan taşıma 120 liraya gidiyor olabilir. Ancak buradaki 30 liralık farkın arkasında çok daha büyük tehlikeler yatmaktadır. Şöyle düşünelim; Bindiğiniz korsan aracın bagajında ya da torpidosunda uyuşturucu madde veya ruhsatsız bir silah olduğunu bilebilir misiniz? Hayır. Polis ya da asayiş ekipleri tarafından bu araç durdurulduğunda, araçta çıkan yasa dışı unsurlardan dolayı sizin suça ortak olmadığınızı nasıl ispat edeceksiniz? Bu, çok ciddi bir risktir. İkinci olarak, bu araçlar herhangi bir yasal denetime tabi değildir. Özel araçlarla yapılan bu taşımacılık faaliyetlerinde, aracın trafik sigortası olup olmadığını bile bilemezsiniz. Allah korusun, böyle bir araçla yaşanacak bir kazada yaralanmalı ya da ölümlü bir durum söz konusu olduğunda hakkınızı arayabileceğiniz bir merci dahi olmayabilir. Üçüncü olarak, korsan taşımacılık yapan kişiler devlete vergi ödemez, SGK primi yatırmaz ve ülke ekonomisine herhangi bir katma değer sağlamaz. Haksız kazanç elde ederken, yasal olarak çalışan esnafın emeğine ve hakkına da zarar verir" açıklamasında bulundu.

"Kordon da korsana geçit yok"

Kordon İş Adamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı ise, "Kordon'da korsan taşımacılığa geçit yok" dedi. Şanlı açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Bizler de esnaf olarak birçok alanda hafta sonları bütün işletmelerimizde oradaki taksi duraklarının telefonları var. Bir şey olduğunda bizim garson arkadaşlarımız taksi duraklarını arıyor ve taksi talep ediyor. O taksiler geliyor. Ben Erkan Başkan'a teşekkür ediyorum. Gerçekten o koltuğa oturduğundan bu yana haklı davasında biz esnaf olarak her zaman onu takip ediyoruz. Sosyal medyada ve yazılı görsel basından takip ediyoruz. Adliye'de verdiği o haklı davalarında biz de bu süreçte onun yanında olduk. Buradan misafirlerimizi biz taksilerle evlerine uğurluyoruz. Bu haklı davada da biz Erkan Başkan'ın yanında olmaya karar verdik. İnşallah bu protokolle ilk olacak. Bu protokolü imzaladığımız zaman da Türkiye'de İzmir'de de ilk olacak. Bu şekilde bütün oda başkanları, sivil toplum dernekleri birbirlerini desteklemeleri lazım. Biz bugün bunun örneğini verdik. İnşallah bu zaman içinde de diğer davalarda da aynı şekilde haklı davalarda da devam edecektir. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Bizim orada birçok taksi durağının irtibat numaraları var. Taksi çağırdığımızda vatandaşımızı biz garson arkadaşlarımız bindirdiğinde bazen eşyaları kalıyor işte. Cüzdanı olabiliyor, bir şeyler olabiliyor. Bizim muhatabımız her zaman taksi durakları oluyor ve taksici odası oluyor. Aradığımızda da bir şekilde ulaşıyoruz onlara. Ama tabi ki siz korsanı çağırdığında muhatap kim olacak? Unutulduğu bir eşyanız olur, özel bir şeyiniz olur, cüzdanınız olur vesaire. Bunlar kaldığında muhatabınız kim olacak? Bu konuda da sıkıntı O yüzden biz her zaman şunu söylüyorum. Kordon da korsana geçit yok." - İZMİR