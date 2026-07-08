Haberler

Geleneksel Türk Okçuluğu Toyu'nda 651 metre ile Türkiye rekoru kırıldı

Geleneksel Türk Okçuluğu Toyu'nda 651 metre ile Türkiye rekoru kırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Toyu'nda İsmail Göllüoğlu, 651 metrelik atışla Türkiye rekoru kırdı. 8-65 yaş arası kemankeşlerin katıldığı etkinlik üç gün sürdü.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, Yeni Osmanlılar Evladı Ecdad Geleneksel Atlı ve Okçuluk Kulübü tarafından düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Toyu sona erdi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen usta kemankeşlerin ağırlandığı etkinlikte, 651 metrelik atışla Türkiye rekoru kırıldı.

Sivrihisar'ın ev sahipliğinde bu yıl ilki gerçekleştirilen toy, üç gün boyunca renkli ve heyecanlı anlara sahne oldu. 8 yaşından 65 yaşına kadar her yaştan sporcunun katıldığı etkinlikte kemankeşler; hava menzil, Remi-y Sedat, darp ve kızıl elma branşlarında yeteneklerini sergiledi. Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinden kürsü sahibi sporcuların da katıldığı organizasyonda, 3 gün boyunca kamp kuran kemankeşler ecdadın geleneksel yöntemleriyle ok attı. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen menzil koşusunda İsmail Göllüoğlu tarafından ulaşılan 651 metrelik mesafe, yeni Türkiye rekoru olarak kayıtlara geçti.

"2026 yılında Eskişehir'e bir toy yapacağım demiştim"

Etkinliğin kapanışında konuşan Kulüp Başkanı Ercan Kara, verdikleri sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Organizasyonun tamamen gönüllülük esasıyla, hiçbir kurum veya kuruluş desteği alınmadan gerçekleştirildiğine dikkat çeken Kara, "Geçen sene verdiğim sözü yerine getirmek nasip oldu; 2026 yılında Eskişehir'e bir toy yapacağım demiştim, şükürler olsun. Yaklaşık 100 bin TL değerinde ödüllerin verildiği bu etkinlikte dostluk ve kardeşlik vücut buldu. Maddi ve manevi destek veren aileme, dostlarıma ve sponsor arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bir gönüle hoş bir tohum atabildiysek, eserimize paha biçilemez" dedi.

"Bozkırın bağrında daha büyük projelerimiz olacak"

İlçedeki milli ve manevi sporlara ilginin artmasını hedeflediklerini vurgulayan Ercan Kara, "İlçemizde bu sporu öğrenmek ve yapmak isteyen herkesi kulübümüz bünyesinde görmek isteriz. İnşallah ömrümüz olursa, önümüzdeki zamanlarda bozkırın bağrında üzerinde çalıştığım daha büyük projelerimizi de hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte zırh delme ve 30 metreden 10 santim çapındaki kızıl elmayı vurma gibi zorlu kategorilerde yarışan kemankeşler, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump Ankara'dan dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti

Trump Beştepe'den dünyaya ilan etti: Ateşkes bitti
Trump'tan F35'lerle ilgili yeni açıklama! Bu kez kesin konuştu

Dün yeşil ışık yakmıştı! Trump Türkiye'nin beklediği müjdeyi verdi
Liderler Beştepe'de! NATO Zirvesi'nin ikinci günü böyle başladı

Liderler Beştepe'de! NATO Zirvesi'nin ikinci günü böyle başladı
Trump'ın İran sözleri piyasaları sarstı

Piyasalarda deprem! Trump tek sözü ile dengeleri altüst etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rutte'nin Ankara halkına mesajı var: Gösterdikleri sabır için kendilerine minnettarım

NATO Genel Sekreteri Rutte'nin Ankara halkına özel bir mesajı var
Trump: Joe Biden'in zaten beyni yoktu

Selefi için ilk kez bu ifadeyi kullandı
Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin Timur Cihantimur'un yargılanmasına bugün başlanıyor

Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle ilgili davada ilk duruşma
Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler

Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler
NATO ruhuna yakışmayan sözler! Miçotakis'in Türkiye sözleri tepki çekti

NATO ruhuna yakışmadı! Miçotakis'ten Türkiye için skandal sözler
Rus gelinin Karadenizli eşine yaptığı danslı karşılama gündem oldu

Rus gelin Karadenizli eşini böyle karşıladı, görüntüler olay oldu
Daha 1 hafta olmuştu! Danilo Şef nazara geldi

Daha 1 hafta olmuştu! Danilo Şef nazara geldi