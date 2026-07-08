Geleneksel Türk Okçuluğu Toyu'nda 651 metre ile Türkiye rekoru kırıldı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, Yeni Osmanlılar Evladı Ecdad Geleneksel Atlı ve Okçuluk Kulübü tarafından düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Toyu sona erdi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen usta kemankeşlerin ağırlandığı etkinlikte, 651 metrelik atışla Türkiye rekoru kırıldı.

Sivrihisar'ın ev sahipliğinde bu yıl ilki gerçekleştirilen toy, üç gün boyunca renkli ve heyecanlı anlara sahne oldu. 8 yaşından 65 yaşına kadar her yaştan sporcunun katıldığı etkinlikte kemankeşler; hava menzil, Remi-y Sedat, darp ve kızıl elma branşlarında yeteneklerini sergiledi. Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinden kürsü sahibi sporcuların da katıldığı organizasyonda, 3 gün boyunca kamp kuran kemankeşler ecdadın geleneksel yöntemleriyle ok attı. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen menzil koşusunda İsmail Göllüoğlu tarafından ulaşılan 651 metrelik mesafe, yeni Türkiye rekoru olarak kayıtlara geçti.

"2026 yılında Eskişehir'e bir toy yapacağım demiştim"

Etkinliğin kapanışında konuşan Kulüp Başkanı Ercan Kara, verdikleri sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Organizasyonun tamamen gönüllülük esasıyla, hiçbir kurum veya kuruluş desteği alınmadan gerçekleştirildiğine dikkat çeken Kara, "Geçen sene verdiğim sözü yerine getirmek nasip oldu; 2026 yılında Eskişehir'e bir toy yapacağım demiştim, şükürler olsun. Yaklaşık 100 bin TL değerinde ödüllerin verildiği bu etkinlikte dostluk ve kardeşlik vücut buldu. Maddi ve manevi destek veren aileme, dostlarıma ve sponsor arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bir gönüle hoş bir tohum atabildiysek, eserimize paha biçilemez" dedi.

"Bozkırın bağrında daha büyük projelerimiz olacak"

İlçedeki milli ve manevi sporlara ilginin artmasını hedeflediklerini vurgulayan Ercan Kara, "İlçemizde bu sporu öğrenmek ve yapmak isteyen herkesi kulübümüz bünyesinde görmek isteriz. İnşallah ömrümüz olursa, önümüzdeki zamanlarda bozkırın bağrında üzerinde çalıştığım daha büyük projelerimizi de hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte zırh delme ve 30 metreden 10 santim çapındaki kızıl elmayı vurma gibi zorlu kategorilerde yarışan kemankeşler, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı