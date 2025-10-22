Sivas Kıymetli Taşları Seul'de Tanıtıldı

Sivas kıymetli taşları Seul'de düzenlenen Küresel Taş Endüstrisi Forumu'nda görücüye çıktı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Zeki Özdemir, Doğaltaş Sektörü UR-GE Projemiz kapsamında Güney Kore'nin Seul kentinde düzenlenen Küresel Taş Endüstrisi Gelecek İş Birliği Forumuna katıldı.

Dünya taş endüstrisinin önde gelen temsilcilerini bir araya getiren KOSCA 40. Yıl etkinliğinde, sektörün geleceğine yön verecek uluslararası iş birlikleri, yenilikçi uygulamalar ve gelişim potansiyelleri ele alındı. Farklı ülkelerden katılımcılar, taş endüstrisindeki son gelişmeleri ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Meclis Başkanı Osman Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri ve ilimizde doğaltaş sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcilerinin de katıldığı forumda; Kore Taş Endüstrisi Stratejik Komitesi Başkanı, Kore İnşaat Derneği Başkanı ve Kore Teknoloji Derneği Başkanı, konuşma yaparak sektördeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Etkinlik kapsamında, Sivas'tan katılan sektör temsilcilerimiz Koreli firmalar ve uluslararası katılımcılarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirerek iş birliği ve ihracat olanaklarını değerlendirdi.

Forumun ardından açıklamalarda bulunan Başkanımız Zeki Özdemir,"UR-GE projelerimizle firmalarımızın uluslararası arenada rekabet gücünü artırmak, ihracatlarını geliştirmek ve yeni iş birliklerine zemin hazırlamak için çalışmalar yürütüyoruz. Sivas olarak doğaltaş sektöründe önemli bir potansiyele sahibiz. Seul'de düzenlenen bu etkinlik, hem ülkemizin hem de şehrimizin üretim gücünü tanıtmak açısından oldukça verimli geçti. Sektör temsilcilerimiz Koreli firmalarla birebir görüşmeler gerçekleştirerek yeni bağlantılar kurdu. Bu tür organizasyonlar, Sivas'ın üretim kapasitesinin dünya pazarlarında daha görünür hale gelmesine katkı sağlıyor" şeklinde konuştu. - SİVAS